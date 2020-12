Mihai Gâdea a intrat în atenția lui Claudiu Tarziu, co-presedinte al partidului AUR. Acesta i-a adresat cuvinte grele realizatorului emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, pe care l-a numit „inconstientul rujat, vopsit si pomadat ca o cocota masculina”, potrivit Aktual24.

Atacul a fost lansat pe Facebook, dupa ce Tarziu participase cu o seara inainte la emisiunea Sinteza Zilei. Ulterior, acesta și-a editat textul, eliminand apelativele jignitoare la adresa lui Gadea, care pot fi vazute insa in istoricul postarii.

„Boxul e sah cu pumnii. Politica, pina la masuri concrete, este box cu vorbe. Eu am facut si box, am jucat si sah. Insa, pentru a te putea manifesta, este nevoie de un arbitru – taman ce nu a fost Mihai Gidea, in emisiunea lui de ieri, de la Antena 3, in care am fost invitat.

Ma uitam uimit la inconstientul rujat, vopsit si pomadat ca o cocota masculina.

Iar Ungureanu de la USR e atit de subtirel la minte incit, in pauza, cauta pe net ce inseamna cuvintul zelot. Si desi a vazut ca am dreptate, continua sa spuna ca nu am folosit bine cuvintul. Ce nu am apucat sa-i spun clar in emisiune este ca religia pe care o slujeste extrem e satanismul neomarxist. Am spus ceva, dar au sarit toti pe mine.

A fost prima si ultima oara cind am mers la emisiunea lui Gadea. Pierdere de vreme, vorbarie calpa, obraznicie din partea moderatorului, ‘jurnalism’ de ambuscada”, a scris Tarziu pe Facebook.

Cine este Claudiu Târziu

Claudiu Tarziu, co-presedinte AUR, a fost membru al Consiliului National de Coordonare al Coalitiei pentru Familie in perioada de strangere a semnaturilor pentru modificarea Constitutiei si una dintre vocile pro-referendum. El a fost și director si fondator al revista Rost, aparuta in decembrie 2002, prezentata ca fiind „o revista pentru resurectia nationala si crestina”, in paginile careia si-au gasit loc articole de promovare a unor lideri ai Miscarii legionare.