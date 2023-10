Mihai Gâdea, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de televiziune din România, este foarte discret în ceea ce privește viața sa personală și familială. La vârsta de 46 de ani, acesta este cunoscut pentru emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3. Cu toate acestea, Mihai Gâdea nu face parte din categoria vedetelor care își expun viața privată în lumina reflectoarelor.

Moderatorul emisiunii are o viață de familie stabilă alături de soția sa, Agatha Kundri, și fiica lor de 20 de ani, Maisha Karina. Maisha Karina este studentă la o universitate de prestigiu din străinătate.

Între Gâdea și soția sa este o diferență de vârstă de patru ani. Prezentatorul este născut în data de 10 ianuarie 1977, iar soția sa pe 19 august 1981.

Agatha Kundri, soția lui Mihai Gâdea, este din Timișoara și are o diplomă în sociologie și psihologie terapeutică de la Universitatea de Vest, absolvită în 2004. Ea este, de asemenea, fiică de pastor adventist și are propriul cabinet de psihoterapie și consiliere.

Agatha este o antreprenoare de succes și deține un business de mai mulți ani. Ea are o grădiniță și un after school în București, pe care le-a deschis în 2011. De asemenea, este pasionată de sport și a participat la diverse competiții de triathlon.

„Sunt propriul meu puzzle. Nu știu numărul de piese, dar știu că ele sunt împrăștiate în toată lumea. Viața îmi este o călătorie pentru a descoperi și a întregi piesă cu piesă harta către Adevărul ființei mele, către sufletul meu. Am fost creați pentru a fi una cu Creatorul și sunt convinsă că potențialul nostru ca ființe umane este departe de închipuirile noastre”, a scris Agatha Kundri despre ea pe internet.

Despre familia sa, Mihai Gâdea vorbește rar în public și preferă să își păstreze viața privată departe de ochii curioșilor. El a subliniat că nu simte nevoia de a discuta deschis despre familia sa, considerând că detaliile personale sunt suficiente pentru el și cei apropiați.

„Pentru singura dată am să vorbesc şi am să explic pentru cei care contează. Eu nu am nicio familie secretă. Nu simt nevoia să vorbesc despre familia mea pentru că mi se pare că şi aşa e suficient în opinia publică un Gâdea”, spunea vedeta la un moment dat în emisiunea Sinteza Zilei.