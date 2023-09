Florin Piersic, relație secretă cu Angela Similea

Marele secret al scenei românești dinainte de 1989 a fost confirmat. Florin Piersic și Angela Similea au avut o relație secretă timp de mai mulți ani. Întâlnirea dintre cei doi a dus rapid la o dragoste pasională. Cu toate că actorul era căsătorit, atunci, cu colega de scenă Anna Szeleş.

În urmă cu 40 de ani, Florin Piersic a trăit o poveste de dragoste nebună cu steaua muzici românești de atunci, Angela Similea. Piersic era considerat unul dintre cei mai talentați și mai atrăgători bărbați ai vremii. Se spune, chiar, că nicio femeie nu-i putea rezista. Angela Similea devenise și ea vocea de aur a muzici ușoare. Frumoasă, elegantă, Angela Similea era și ea una dintre cele mai dorite femei din România. Multă vreme după idila lor, Florin Piersic și Angela Similea au recunoscut ce au trăit împreună.

„Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi am plecat cu ea în deplasari şi era imposibil să nu avem ceva, mai ales că Similea era foarte frumoasă şi dorită de toţi. Era cel mai mare trofeu, cum ar fi Angelina Jolie acum. La început ne şicanam, apoi am început să ne apropiem din ce în ce mai mult, ne mai şi pipăiam, pâna ne-am cuplat de tot. A fost o «lipitură» în toata regula, o poveste de dragoste frumoasă, de care, acum, îmi aduc aminte cu plăcere”, a declarat Florin Piersic.

Actorul nu a vrut să renunțe la căsnicie

Căsătorit la acea vreme cu o altă frumusețe a scenei, Ana Szeleș, Piersic nu a avut intenția să rupă căsnicia.

„Nu am avut un amor cu ea ca să doresc să mă despart de soţia mea de atunci, Anna Szeleş. Eu am iubit-o pe Angela şi am avut unele momente în care am simţit că ea ar fi făcut orice ca să rămână cu mine”, a mărturisit actorul, potrivit wowbiz.ro.

Angela Similea a vorbit și ea despre povestea de dragoste pe care a trăit-o cu Florin Piesic. Marea artistă era conștientă că Piersic era un adevărat „Don Juan” și a recunoscut că i-a fost dificil să nu se atașeze. Angela Similea a mărturisit și faptul că soția actorului de la vremea respectivă, actrița Anna Szeleș, a suferit enorm, când a aflat de idilă.