Rusia a fost atacată cu drone în noaptea de duminică spre luni. Atacurile ucrainene au fost plasate în regiunile Moscova şi Briansk (vest), potrivit autorităţilor ruse, citate de AFP.

Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin a precizat luni pe Telegram că „forţele de apărare aeriană din districtul Liuberţî (sud-estul capitalei, n.red.) au distrus o dronă care zbura spre Moscova”.

Acesta a mai adăugat că nu au existat victime și că la fața locului s-au deplasat servicii competente. „Nu au fost victime sau pagube, conform primelor informaţii”, a declarat acesta.

Ministerului Apărării a informat că atacul a fost condus de reprezentanții ucraineni şi a fost dejucat în jurul orei locale 04:30 (01:30 GMT).

În urma atacurilor, au fost închise aeroporturile internaţionale Domodedovo şi Vnukovo din Moscova. Activitatea lor a fost oprită pentru scurt timp la plecări şi sosiri. Această informație a fost dată ăublicității agenţia de presă rusă TASS, citând surse din aviaţie.

