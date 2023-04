Asa Hutchinson a făcut referire la faptul că fostul președinte se va preda săptămâna viitoare tribunalului din New York, unde va fi pus sub acuzare pentru că ar fi cumpărat tăcerea unei actrițe de filme pentru adulți, cunoscută sub numele de Stormy Daniels.

„Vreau să spun, în primul şi-n primul rând, funcţia este mai importantă decât orice individ, iar din respect pentru funcţia de preşedinte consider că e prea mare distragerea şi (Trump) trebuie să se poată concentra asupra procesului şi prezumţiei de nevinovăţie”, a declarat acesta într-un interviu pentru postul de televiziune ABC.

Asa Hutchinson va candida la alegerile prezindențiale de anul viitor

Asa Hutchinson a fost guvernatorul statului Arkansas din 2015 până la începutul acestui an, iar anterior a fost membru al Camerei reprezentanţilor. Acesta a spus că va candida la alegerile prezindențiale din 2024, iar anunțul oficial va fi făcut în statul din sudul SUA spre finalul lunii aprilie.

„Cred că e trist pentru America că un fost preşedinte este pus sub acuzare”, a adăugat el, care nu a ezitat să îl critice pe Donald Trump cu mai multe ocazii. Hutchinson a adăugat că nu va renunța la a-l confrunta, în ciuda popularității de care se bucură în continuare fostul președinte în rândul republicanilor.

Alți republicani care și-au lansat campaniile pentru nominalizarea republicană la alegerile prezindențiale de anul viitor sunt fosta guvernatoare din Carolina de sud Nikki Halei şi investitorul şi activistul Vivek Ramaswamy. Printre posibilii candidați se mai numără și fostul vicepreşedinte Mike Pence şi actualul guvernator al Floridei Ron DeSantis.

Donald Trump, primul președinte pus sub acuzare

Cumpărarea tăcerii lui Stormy Daniels nu este singura problemă legală a lui Donald Trump. Fostul președinte se confruntă cu peste 30 de capete de acuzare legate de fraudă în afaceri într-un rechizitoriu întocmit de un mare juriu din Manhattan. Este pentru prima dată în istoria americană când un actual sau fost președinte se confruntă cu acuzații penale. Trump este așteptat să se prezinte marți în fața instanței.

Actul de acuzare a fost depus sub sigiliu și va fi anunțat în zilele următoare, iar acuzațiile nu sunt cunoscute public în acest moment.

Biroul procurorului districtual din Manhattan, Alvin Bragg, îl investighează pe fostul președinte al SUA în legătură cu presupusul rol al acestuia în schema de plată a unor sume de bani tăinuite și de mușamalizare a unei afaceri în care a fost implicată vedeta de filme pentru adulți, Stormy Daniels, și care datează de la alegerile prezidențiale din 2016.

Procedurile marelui juriu sunt secrete, dar o sursă familiarizată cu cazul a declarat pentru CNN că un martor a depus mărturie timp de aproximativ 30 de minute înainte ca acesta să voteze pentru inculparea lui Donald Trump.