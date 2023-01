Divorțul între Georgiana Lobonț și soțul ei a generat mai multe discuții în showbizul românesc. La scurt timp după ce Rareș Ciciovan a anunțat că cei doi au luat decizia să se separe, în spațiul public au apărut unele speculații conform cărora cântărețul Armin Nicoară ar fi implicat în relația acestora. Cum se apără solistul în fața acestor zvonuri?

Cuplul are doi copii împreună

Chiar dacă păreau o familie fericită, care are doi copii frumoși, se pare că nu a fost suficient. Așadar, îndrăgita cântăreață de muzică de petrecere urmează să divorțeze de cel care i-a fost alături timp de șapte ani.

După s-a aflat că Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, sunt în prag de divorț, mai mulți admiratori ai cuplului au comentat situația în mediul online, speculând chiar că motivul despărțirii dintre cei doi ar fi finul lor, Armin Nicoară.

Armin Nicoară a spus public că îi place de nașa lui, Georgiana Lobonț

Luni, 16 ianuarie, Rareș Ciciovan a confirmat separarea de îndrăgita artistă. Astfel, mulți se întreabă cum au ajuns în acest punct și care sunt motivele care au dus la divorț. Totodată, mulți amintesc și despre controversele pe care le-a stârnit finul lor, Armin Nicoară.

Acesta a declarat, în mod public, faptul că îi place de nașa lui, Georgiana Lobonț, și că ar vrea s-o sărute, apoi și-a susținut afirmațiile încă o dată. De asemenea, Armin Nicoară spunea că obișnuiește să facă complimente femeilor din jurul lui, iar nașul său nu ar fi fost deranjat de remarcile sale. Așadar, pentru a opri orice fel de speculație, Armin Nicoară a trimis un video pentru WOWbiz, direct din Maldive, acolo unde se află în concendiu alături de soția sa și de nașii Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan.

Armin Nicoară dezminte acuzațiile că s-ar fi implicat în relația nașilor săi

„Vreau să știți că eu nu ma bag în familia nimănui, nu m-am băgat în relația nimănui, nu distrug nicio familie. Eu sunt Armin Nicoară și vreau să lămuresc că de acum pentru totdeauna și să intre tuturor în cap celor care lăsați comentarii, că eu nu-mi iubesc soția, că îmi bat joc de Claudia, eu am o soție extraordinar de frumoasă și de iubitoare și nu aș da-o pe nici care femeie din lumea asta, deci să vă rămână în cap tuturor. Eu nu distrug familia nimănui și nu m-am băgat în familia nimănui și soția mea Claudia este alături de mine, e alături de mine și o iubesc și voi fi întotdeauna alături de ea (..)

Nașii mei, Georgiana Lobonț și Rareș, sunt cu mine în vacanță în Maldive, nu știu ce s-a întâmplat între ei (..) Bineînțeles că în orice familie există certuri, discuții, cine știe, dar cred că își pot rezolva problemele între ei. Nu mă mai băgați pe mine, că eu nu m-am băgat în familia nimănui, eu colaborez cu Georgiana, asta este viața de artist, când faci o melodie, posibil ca melodia respectivă să fie de dragoste, de iubire, orice. Noi jucăm un rol.

Dacă Georgiana cântă o strofă de iubire, clar că nu poate să stea într-o stană de piatră, trebuie să colaborăm, să conversăm. Am făcut un videoclip acum 2 zile, când o sărut pe Georgiana și în acea melodie spune: „Sărută fetele” și eu am sărutat-o pe Georgiana, e normal, e o melodie. Dar nu mă mai condamnați să spuneți că eu mă dau la Georgiana, că eu fac ce fac, e nașa mea. Ce vreți, să o înjur? Sper că am fost cât de cât înțeles și să auzim numai de bine și Doamne ajută.”, a spus Armin Nicoară.