Armata Română angajează 4.159 de soldați și gradați profesioniști în 2023

MApN a anunțat că desfășoară în 2023 cea mai mare campanie de recrutare de soldați și gradați profesioniști din ultimii zece ani. Campania din acest an are un caracter special, deoarece recrutarea și selecția are loc direct la nivelul de unități militare.

Campania de recrutare a fost declanșată de demisiile în masă ale SGP-iștilor din ultimii trei ani. Potrivit oficialilor, nu mulți tineri vor să îi înlocuiască.

M.Ap.N. a anunțat luni, 25 septembrie, că începând cu luna septembrie campania a fost extinsă. Ministerul se va baza în această a doua etapă pe „programul-pilot efectuat pe acest subiect la Brigada 282 Blindată, în 2022, prin care s-a constatat că mesajele de angajare transmise de unitățile militare la nivel local au o probabilitate mai mare de a fi recepționate de comunitățile locale decât cele transmise prin canale centrale de comunicare”.

Statul Major al Apărării a scos la concurs un total de 4.159 de posturi pentru anul 2023. Motivul anunțat este acela că „în perioada 2021-2023, evoluția încadrării cu SGP prezintă o curbă descendentă, diminuarea nivelului de încadrare fiind de aprox. 13%.”. Totodată, Ministerul anunță și că au existat multe demisii.

„În perioada ianuarie-august 2023, numărul total de intrări în sistem a depășit numărul ieșirilor, după cum urmează: au fost încadrate aproximativ 3.800 de funcții (dintre care aproximativ 700 ofițeri, 400 maiștri militari, 1.100 subofițeri, 1.000 SGP și 600 personal civil contractual). Toți militarii au fost numiți în funcții aflate la baza ierarhiei militare, în structurile prioritare, în special în unitățile care își consolidează capacitatea de luptă. Au ieșit din sistem aproximativ 3.600 de persoane (dintre care 400 ofițeri, 250 maiștri militari, 800 subofițeri, 1.650 SGP și 500 personal civil contractual)”, au precizat reprezentanții ministerului, potrivit cugetliber.ro.

În Constanța au fost deja depuse 250 de dosare pentru cele 60 de posturi disponibile la nivel local

În 2022, Forțele Armate au înregistrat pierderea a 6.600 de angajați, iar în acest an, peste 3.600 de militari au părăsit instituția. Majoritatea acestor pierderi sunt rezultatul demisiilor voluntare sau al pensionărilor, în contextul reducerii vârstei de pensionare pentru militari.

Elena este din Năvodari vrea să intre în armată la vârsta de 39 de ani. Pentru asta ea a renunțat la jobul de recepționeră.

„Am venit de la traseul de rezistenţă. Am luat toate probele, inclusiv psihologicul şi acum sunt nerăbdătoare să servesc patria. Mi-am dorit foarte mult să îmbrac uniforma militară”, a declarat Elena pentru „Observator”.

Cei 250 de candidați au fost supuși marți unor probe sportive. Gabriela Nohai, ofiţer de informare, a explicat că acestea constau într-un „traseu militar aplicativ (…) şi alergarea pe o distanţă de 2 kilometri”, potrivit „Observator”.

Armata Română oferă salarii de până la 18.142 lei

Printre cele mai căutate posturi sunt cele de poliţie militară, geniu, aviaţie sau forţe pentru operaţii speciale. Cele mai mari salarii sunt ale ofițerilor. Cei în funcții de comandă pot câștiga și peste 18.000 de lei.

Iată o listă a salariilor, așa cum a fost publicată de sursa citată:

Soldat: minimum 2.000 – maximum 4.200 lei.

Subofiţer: minimum 2284 lei – maximum 4932 lei.

Ofiţer: minimum 2733 lei – maximum 18.142 lei.