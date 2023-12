Federația Turcă de Fotbal (TFF) a decis să suspende toate campionatele în urma unui incident regretabil în fotbalul național. Într-o seară marcată de „rușine”, președintele clubului Ankaragucu, Faruk Koca, a atacat fizic arbitrul Halil Umut Meler. S-a întâmplat la finalul meciului din Super Lig împotriva echipei Rizespor, desfășurat pe teren propriu.

Conform imaginilor difuzate de televiziunea de stat TRT, Faruk Koca a pătruns pe teren și l-a lovit pe arbitrul Meler cu un pumn. Incidentul a avut loc în minutul 97 al meciului, când Rizespor a reușit să egaleze scorul, încheindu-se cu rezultatul de 1-1 pe stadionul Eryaman. Această acțiune regretabilă a condus la o reacție imediată din partea TFF. Federația a luat decizia de a suspenda toate competițiile în semn de condamnare. Și pentru a pune accent pe necesitatea respectului și fair-play-ului în fotbal.

🚨‼️ After a Turkish Süper Lig match between Ankaragücü-Rizespor, referee Halil Umut Meler was punched in the face after the game.

He was also repeatedly kicked whilst on the floor and sustained heavy injuries to his eye. pic.twitter.com/F29vKGO5tY

— EuroFoot (@eurofootcom) December 11, 2023