FIFA și UEFA. Curtea Europeană de Justiție a stabilit că restricțiile impuse de UEFA și FIFA, care împiedică cluburile de fotbal să ia parte la competiții distincte, cum ar fi SuperLiga Europeană, sunt contrare legii.

SuperLiga Europeană și finanțatorii săi susține ferm că UEFA și FIFA au încălcat legislația privind concurența prin amenințarea cu sancționarea cluburilor de fotbal și a sportivilor care se alătură ligii separate.

Trebuie menționat faptului că hotărârea de joi a Curții Europene de Justiție a fost împotriva organismelor de conducere ale fotbalului. Într-un raport inițial, publicat în decembrie 2022 de către Curtea Europeană de Justiție, scrie că normele organismelor mondiale de conducere a fotbalului erau „compatibile cu legislația UE privind concurența”.

În acel raport scrie clar că atunci când noi competiții sunt „potențial intrate pe piață”, FIFA și UEFA trebuie să se asigure că puterile lor sunt „transparente, obiective, nediscriminatorii și proporționale”.

Bernd Reichart, actualul lider al A22 Sports, a salutat hotărârea.

„We have won the #RightToCompete. The UEFA-monopoly is over. Football is FREE. Clubs are now free from the threat of sanction AND free to determine their own futures”, our CEO Bernd Reichart comments the CJEU decision. 1/4

