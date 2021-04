Proiectul Super Ligii de la nivelul fotbalului european a avut o viaţă extrem de scurtă: doar două zile.

Competiţia a cărei înfiinţare a fost anunţată oficial luni, 19 aprilie, a fost deja suspendată astăzi, 21 aprilie. Anunţul a venit după ce cele şase cluburi engleze implicate în acest proiect au luat decizia să se retragă din Super Ligă, la fel şi italienii de la Inter Milano. Clubul AC Milan ar fi şi el pe picior de plecare, scrie Digisport.

Cele şase cluburi din Premier League care au decis să spună adio noului proiect european sunt Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal şi Tottenham. Decizia acestora şi a Inter Milano înseamnă că Super Liga a fost deocamdată suspendată, pentru că nu mai poate fi susţinută în forma actuală.

Jurnalistul italian de profil Fabrizio Romano scrie pe Twitter că întreaga Super Ligă a fost oprită pentru a se putea remodela proiectul.

#SuperLeague has been officially SUSPENDED 🚨🚫

– English clubs have left (Chelsea too, official soon).

– Inter have left, AC Milan are set to leave.

– Juventus and Spanish clubs: waiting for official position.

The whole #SuperLeague has been stopped to “reshape the project”.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2021