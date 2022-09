Victorie pentru România! Tricolorii au bătut cu 4-1 pe Bosnia-Herțegovina

România a câștigat luni, 26 septembrie, ultimul meci din Liga Națiunilor cu Bosnia-Herțegovina. Tricolorii au obținut un scor impresionant de 4-1.

Chiar și așa, naționala de fotbal a retrogradat în Liga C, după ce Finlanda a câștigat în Muntenegru.

Primul gol a fost dat de Dennis Man, care a deschis scorul în minutul 38. Al doilea gol al tricolorilor a fost înscris de George Puşcaş în minutul 74. Al treilea gol a fost dat de Andrei Rațiu în minutul 79.

Ultimul gol al tricolorilor a fost înscris tot de George Puşcaş, în minutul 86.

Edi Iordănescu a spus că se așteaptă la un meci foarte greu

Edi Iordănescu a spus înaintea partidei cu Bosnia-Herțegovina că se așteaptă la un meci foarte greu.

„Ne așteptăm la un meci mai mult decât disputat. Apărarea a fost distrusă în dubla cu Muntenegru. În celelalte meciuri nu a fost așa de rău. Am luat 2 goluri în 3 mecuri.

Bosnia are calitate individuală foarte multă, ați văzut ce înseamnă un atacant pur-sânge la Finlanda. În Finlanda am avut șanse, am avut mai multă inițiativă. Am creat multe ocazii, dar le-a lipsit interpretarea corectă în fața porții și mai mult sânge rece. Dacă nu am marcat nu pun pe lipsa șansei, ține tot de noi”, a spus Edi Iordănescu, în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Bosnia.

Echipele de start

România: 1. Ionuţ Radu – 2. Andrei Raţiu, 17. Adrian Rus, 15. Andrei Burcă, 11. Nicuşor Bancu – 18. Răzvan Marin, 22. Darius Olaru – 20. Dennis Man, 10. Nicolae Stanciu (căpitan), 13. Deian Sorescu – 7. Denis Alibec. Selecţioner: Edward Iordănescu.

Rezerve: 12. Horaţiu Moldovan, 16. Ştefan Târnovanu – 3. Mario Camora, 4. Cristian Manea, 5. Ionuţ Nedelcearu, 6. Tudor Băluţă, 8. Alexandru Cicâldău, 9. George Puşcaş, 14. Daniel Boloca, 19. Florin Tănase, 21. Florinel Coman, 23. Andrei Cordea.

Bosnia-Herţegovina: 1. Nikola Vasilj – 3. Besim Serbecic, 18. Adnan Kovacevic, 16. Hrvoje Milicevic, 2. Eldar Cicic – 19. Dario Saric, 13. Gojko Cimirot, 10. Amer Gojak – 21. Amar Dedic, 9. Smail Prevljak (căpitan), 23. Ermedin Demirovic. Selecţioner: Ivailo Petev.

Rezerve: 12. Ibrahim Sehic, 22. Kenan Piric – 4. Mateo Susic, 5. Sead Kolasinac, 6. Sinisa Sanicanin, 7. Muhamed Besic, 8. Vladan Danilovic, 11. Edin Dzeko, 14. Sanjin Prcic, 15. Haris Duljevic, 17. Kenan Kodro-Maksumic, 20. Dino Hotic.

Arbitru: Halil Umut Meler; arbitri asistenţi: Cevdet Komurcuoglu, Ibrahim Caglar Uyarcan; al patrulea oficial: Yaşar Kemal Ugurlu.

Arbitru video: Mete Kalkavan; arbitru asistent video: Abdulkadir Bitigen.