Secretarul de stat Raed Arafat a declarat că vârful epidemiei va fi atins la sfârșitul lunii aprilie și a recomandat populației să respecte restricțiile impuse de autorități.

Nu am trecut hopul

„Estimările le fac specialiști cu modele matematice pe baza datelor pe care le avem. Ultimele 10 zile din luna aprilie vor reprezenta vârful epidemiei. Problema la acest moment e să continuăm măsurile pe care le-am inceput. Incă nu am trecut hopul, nu trebie sa ne relaxam vazând ca situația este sub control. Situația este sub control însă încă nu amtrecut hopul”, a declarat Raed Arafat.

În toate unitățile sanitare

Raed Arafat a mai precizat, în acest context, că niciun spital din România nu va scăpa fără bolnavi de coronavirus. „La un moment dat niciun spital nu scapă fără să aibă pacienți de COVID în el. Trebuie să fie pregătiți, să aibă aceste circuite separate”, a declarat Raed Arafat.

Avem 758 de vindecați

Până astăzi, 11 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 5.990 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 758 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până acum, 282 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman și Gorj, au decedat.