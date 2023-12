Întrebat dacă îl protejează pe Raed Arafat, Marcel Ciolacu a subliniat respectul său pentru munca acestuia în sistemul de urgență. În plus, premierul a adăugat că, datorită lui Arafat, România se bucură de unul dintre cele mai performante astfel de sisteme din Europa.

Marcel Ciolacu a făcut aceste declarații, joi seară, în cadrul unui interviu televizat.

Întrebat dacă respectul său pentru Raed Arafat rămâne neclintit în contextul problemelor descoperite la ISU Prahova după tragedia de la Ferma Dacilor, premierul a subliniat că Raed Arafat este responsabil în fața ministrului de Interne. Acesta va lua măsuri dacă este necesar.

Marcel Ciolacu a abordat subiectul tragediei de la Ferma Dacilor și a problemelor identificate la ISU Prahova. În acest context, a fost adusă în discuție posibila responsabilitate a șefului DSU, Raed Arafat.

„Nu am vorbit de răspunderile dânsului. În primul rând, e subordonat unui ministru, ministrului de Interne. Sunt ferm convins, la cum îl cunosc pe domnul Predoiu, că va veni după anchetă cu toate modificările pe care trebuie să le facă Guvernul României după acest incident”.

Premierul a adus în atenție absența detectorului de fum în întreaga pensiune Ferma Dacilor. El a exprimat critici, subliniind că aceeași problemă afectează mii de instituții publice, inclusiv Palatul Parlamentului. Premierul a evidențiat că numeroase instituții nu au obținut avizul necesar de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

Premierul a explicat că unele instituții, fie construite în perioada comunistă, fie după Revoluție, îmtâmpină probleme similare în privința obținerii avizului de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

În cazul clădirilor mai vechi, construite în era comunistă, este necesară adaptarea la normele actuale de siguranță.

„Vreţi să vă dau cea mai celebră instituţie? Palatul Parlamentului nu are aviz ISU. Biserici, şcoli. Trebuie intervenit. Sunt unele construite de pe timpul comunismului şi trebuie adaptate pentru acest aviz şi sunt altele construite după Revoluţie, cum este această pensiune. Cum a putut fi construită? Am auzit că nu are autorizaţie…”, a mai spus el, pentru România TV.