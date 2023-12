”Nu am să intru în foarte multe amănunte, vreau să subliniez câteva aspecte în acest sens pentru că consider, în primul rând, că cei care au scris aceste reacţii – şi aici mă refer la Asociaţia Alianţa Universitară G6-UMF care reprezintă rectorii celor şase universităţi clasice de medicină şi Societatea de Anestezie şi Terapie Intensivă din România, în frunte cu domnul profesor Săndesc şi domnul profesor Bubenek, înţeleg că au făcut această adresă – şi care se referă la Strategie, dar sunt convins că nici unii, nici alţii nu au citit-o înainte să se refere la ea. E un lucru foarte obişnuit, cineva ridică un semn asupra unui document, agită pe toată lumea, începe toată lumea să reacţioneze, dar, când îi întrebi de fapt dacă au citit documentul, vă asigur că mare parte a celor care au acceptat să iasă cu acest document nici măcar nu ştiu ce scrie în strategia noastră, în strategia Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Astfel, cele două scrisori se referă la strategia care elimină Ministerul Sănătăţii de la avizare, la segregarea medicinei de urgenţă, la modul în care încercăm că punem mâna pe medicina de urgenţă ş.a.m.d., lucruri pe care le-am mai auzit şi acum un an, acum un an jumătate şi se repetă şi, din păcate, nu au absolut nimic cu realitatea”, a afirmat Raed Arafat, într-un mesaj video postat, miercuri, pe reţelele de socializare.