Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a făcut noi declarații, joi, în cadrul unui interviu televizat. Premierul a anunțat ce va face, în ipoteza în care formațiunea AUR, sub conducerea lui George Simion, va obține victoria în alegerile europarlamentare din vara anului 2024. El a precizat că, în acest scenariu, va renunța la funcția de președinte al PSD.

Cu privire la o posibilă candidatură a sa pentru funcția de președinte al României, premierul susține că încă nu s-a gândit la asta.

Liderul PSD a precizat că, în cazul în care partidul său va pierde alegerile europarlamentare, el se va retrage de la șefia social-democraților.

Cu toate acestea, premierul susține că este foarte convins că PSD se va clasa pe primul loc „și la europarlamentare”.

„Orice om politic trebuie să… Asta e viața! Plec din (n.red. funcția de) președinte al Partidului Social Democrat. Am plecat a doua zi. Cum să nu? Asta-i viața! Eu mă duc cu demisia în fața colegilor și să ia hotărârea. Nu ne jucăm cu lucrurile. În momentul în care ai pierdut alegerile ai plecat. Este o regulă de aur în politică. Nu scapi de ea. O mai amâni o lună, două, până la urmă tot acolo ajungi. Eu sunt ferm convins că vom fi pe primul loc și la europarlamentare”, a mai declarat Ciolacu, pentru România TV .

Anul viitor, în România sunt planificate patru categorii de alegeri. Alegerile europarlamentare sunt programate pentru data de 9 iunie 2024. Alegerile locale vor avea loc în luna septembrie. Cele parlamentare și prezidențiale sunt programate spre finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie.

Premierul a exprimat critici față de absența detectorului de fum în întreaga pensiune. Mai mult, el afirmă că mii de instituții publice, inclusiv Palatul Parlamentului, se confruntă cu aceeași situație. Mii de instituții nu au avizul de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

Premierul a adăugat că fostul președinte al Consiliului Județean, Toader Bogdan, a obținut în instanță hotărârea pentru demolarea pensiunii respective. Marcel Ciolacu se întreabă cum a fost posibil să se păstreze pensiunea în aceste condiții.

Premierul a argumentat că anumite instituții, fie construite în perioada comunistă sau după Revoluție, se confruntă cu provocări similare în obținerea avizului de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU). În cazul celor mai vechi, construite în timpul comunismului, este necesară adaptarea la normele actuale de siguranță, în timp ce și instituțiile mai recente întâmpină aceleași cerințe.

„Vreţi să vă dau cea mai celebră instituţie? Palatul Parlamentului nu are aviz ISU. Biserici, şcoli. Trebuie intervenit. Sunt unele construite de pe timpul comunismului şi trebuie adaptate pentru acest aviz şi sunt altele construite după Revoluţie, cum este această pensiune. Cum a putut fi construită? Am auzit că nu are autorizaţie…”, a mai spus el.