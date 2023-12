Marcel Ciolacu a făcut, joi, declarații cu privire la incendiul de la pensiunea Ferma Dacilor. Premierul critică faptul că în întreaga pensiune nu exista nici măcar un detector de fum.

În plus, el susține că mii de instituții publice se află în aceeași situație, neavând avizul ISU. Palatul Parlamentului se numără printre ele.

Premierul a menționat, de asemenea, că fostul președinte al Consiliului Județean, Toader Bogdan, a obținut în instanță decizia pentru demolarea pensiunii respective. Marcel Ciolacu se întreabă cum de s-a reușit păstrarea pensiunii.

Întrebat cu privire la absența avizului de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) pentru această pensiune, premierul a explicat că există mii de instituții în România, în principal deținute de sectorul public și nu cel privat, care nu dețin acest aviz.

Premierul susține că anumite instituții sunt vechi, construite pe timpul comunismului. Pentru a obține avizul ISU, este nevoie adaptarea lor la normele de siguranță. Pe de altă parte, altele sunt construite după Revoluție, și se află în aceeași situație.

„Vreţi să vă dau cea mai celebră instituţie? Palatul Parlamentului nu are aviz ISU. Biserici, şcoli. Trebuie intervenit. Sunt unele construite de pe timpul comunismului şi trebuie adaptate pentru acest aviz şi sunt altele construite după Revoluţie, cum este această pensiune. Cum a putut fi construită? Am auzit că nu are autorizaţie…”, a mai spus el.