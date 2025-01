iPhone-ul a fost detronat de pe prima poziție a pieței smartphone-urilor din China. În 2024, Vivo a dominat piața cu o cotă de 17%, urmată de Huawei cu 16%, în timp ce Apple, Oppo și Honor s-au situat la egalitate, fiecare având o cotă de 15%, conform Reuters.

Gigantul american a înregistrat o scădere semnificativă a livrărilor de iPhone, acestea reducându-se de la 51,8 milioane de unități expediate în 2023 la 42,9 milioane în 2024.

Deși iPhone-urile rămân populare în rândul consumatorilor chinezi, o parte din aceștia s-au orientat către alternativele oferite de producătorii locali.

În ciuda vizitelor repetate ale lui Tim Cook, CEO-ul Apple, în China, vânzările companiei au scăzut cu 25% în ultimul trimestru al anului 2024.

Huawei, care a fost afectat anterior de sancțiunile impuse de Statele Unite, și-a continuat revenirea pe piață în 2024. Livrările sale de smartphone-uri au crescut cu 37% comparativ cu anul precedent, reflectând o redresare semnificativă.

În același timp, Vivo a înregistrat o creștere solidă datorită unei strategii bine gândite, care i-a permis să-și consolideze poziția pe segmentele de piață de la accesibil la premium.

