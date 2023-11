Ministrul Energiei dorește ca stațiile de încărcare să fie integrate într-o singură aplicație

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a avut o întâlnire cu principalii operatori de pe piața stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice. În cadrul discuțiilor, oficialul a punctat că România trebuie să creeze un sector coerent și accesibil pentru toți românii, prin dezvoltarea unei aplicații digitale care să integreze toate stațiile disponibile în locuri publice.

În acest context, Burduja ministrul a dat ca exemplu practicile din alte țări europene, precum Portugalia și Germania. El a evidențiat că aici integrarea stațiilor de încărcare într-o platformă digitală unică a fost realizată cu succes.

„Alte state europene au rezolvat problema cu ani de zile înaintea noastră”, a scris ministrul, miercuri, pe Facebook.

Discuțiile nu se limitează doar la interfața cu utilizatorii, ci vizează și extinderea rețelei de stații de încărcare, a mai spus Sebastian Burduja. În acest sens, sunt vizate zonele cu potențial ridicat de creștere a consumului și unde rețelele de distribuție pot susține această dezvoltare.

„E un nou proiect pe care mi-l doresc realizat în următorul an de zile. Le mulțumesc tuturor celor care au răspuns pozitiv acestui apel şi îi asigur de tot sprijinul Ministerului Energiei”, a mai transmis ministrul.

Revoluția energetică poate fi un exemplu în România

Anterior ministrul vorbea despre România și atuurile acesteia pe scena mondială în ceea ce priveşte sectorul energetic. El s-a referit la faptul că avem tot ceea ce ne trebuie în acest domeniu. Burduja este de părere că această revoluţie energetică, pe care suntem „condamnaţi să o facem”, are toate ingredientele să fie un exemplu în ţara noastră.

În ceea ce priveşte energia din surse regenerabile, respectiv eolian şi solar, Sebastian Burduja a semnalat că rata de dezvoltare îi sperie pe mulţi, inclusiv pe specialiştii din Dispeceratul Energetic Naţional, care sunt îngrijoraţi de creşterea accelerată şi a numărului de consumatori şi a ponderii de energie regenerabilă, dar şi de producţia intermitentă în mixul de producţie românesc şi au dificultăţi în a menţine echilibrul sistemului,

„Dar este un fenomen care poate fi încurajat. Avem un plan ambiţios, punem în funcţiune, cel puţin în următorul an, un an şi jumătate, undeva la 2000-2500 de megawaţi. Sunt proiecte finanţate din PNRR, deci sunt convins că se vor face. Plus alte proiecte private care se vor face”, a afirmat ministrul Energiei.