Asistenta avertizează despre pericolele ieșitului din casă în această perioadă dificilă cauzată de Covid-19, criticând condițiile sanitare din spitale.

Mesajul acesteia

„Vă rog, staţi în casă!

Nu este glumă. Şi eu am familie ca toţi ceilalţi şi nu pot ajunge la ei. Datoria mă cheamă.

Multe „românce” lucrăm în spitale şi nu stăm izolate cu familia. Ajutăm să combatem virusul care ne distruge pe cei dragi!

Am doi căţeluşi. Ajung la ei la 72 de ore. Am norocul că am terasa mare, dacă nu? Ce făceau??? Nu mai putem ieşi cu ei, doar la câţiva metri de locuinţă!

#ramaiincasa#

Nu plecaţi în România să nu puteţi fi ajutaţi. Rămâneţi aici vă ajutăm, între noi românii. Suntem unul pentru celălalt.

Aici aveţi condiţii sanitare, nu ca în România! Păcat!

Plâng pentru Spania şi plâng pentru România!

Dar fac cât pot. Văd morţi unul după celălalt. Dacă aici nu avem forţă, în România ce se poate face?

Curaj şi răbdare, între noi toţi! Doamne ajută!”, a transmis Marina Sanchez pe Facebook.