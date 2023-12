Miercuri, Republica Moldova a făcut anunțul că a primit un sistem de supraveghere aeriană de la producătorul francez Thales. Acesta reprezintă un prim pas în eforturile țării de a dezvolta capacitățile sale de apărare aeriană, mai ales în contextul descoperirii fragmentelor de rachete provenite din conflictul din vecina Ucraina.

Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării, a comunicat că sistemul de supraveghere a ajuns recent în Chișinău, fiind transportat pe cale aeriană. Acesta dispune de capacitatea de a monitoriza întregul spațiu aerian al Republicii Moldova, conform relatărilor furnizate de NewsMaker.

Achiziționarea radarului s-a realizat prin intermediul bugetului național de apărare, beneficiind de sprijinul informațional și logistic al companiei franceze THALES.

Ministrul Afacerilor Externe, Nicu Popescu, a evidențiat că acest demers reprezintă o confirmare a sprijinului acordat Moldovei din partea partenerilor săi francezi.

Delighted to announce the receipt of our first aerial surveillance system, a testament to successful diplomacy & support of our French partners, including of the Min @SebLecornu. Committed to building a safer, more prosperous future within the European family.@MD_NationalArmy pic.twitter.com/mIFLqcgXLc

— Nicu Popescu (@nicupopescu) December 20, 2023