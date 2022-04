Lucian Bode: Nu s-a pus problema în nicio ședință a coaliției să venim cu noi taxe

„Nu au existat astfel de discuții (privind introducerea de noi taxe și impozite – n.r.). Așa cum bine știți, ultimele discuții pe seama taxelor, impozitelor și sprijinului acordat românilor, companiilor, mediului de afaceri s-au desfășurat aici la Parlament și au fost prezentate public.

Noi urmează să venim cu venim cu proiecte de acte normative să putem să implementăm aceste decizii ale coaliției. Nu s-a pus problema în nicio ședință a coaliției să venim cu noi taxe”, a spus Lucian Bode, marți după-amiază, 19 aprilie.

„Guvernul are obligația să găsească soluția pentru a acoperi toate cheltuiele pe care le are statul. Ați văzut pachetul de 17.5 miliarede. Sunt cheltuieli foarte foarte mari și pe zona de investiți. Am depăși pentru prima dată 7% din PIB alocat investițiilor, după mai mult de 10 ani.

Fiecare măsură a fost fundamentată, a fost prezentată fiecare în coaliție să vedem de unde luăm banii, din fonduri europene, din buget. Așa cum a prezentat ministrul Boloj, încercăm să luăm din fonduri europene. Cu siguranță măsurile, o dată anunțate, vor fi implementate”, a adăugat secretarul general al Partidului Național Liberal (PNL).

Lucian Bode: Florin Cîțu e unul dintre cei mai buni specialişti pe care PNL îl are pe zona de finanţe

„Florin Cîțu rămâne președintele Senatului, susținut de Partidul Național Liberal. În al doilea rând, n-aş vedea ca o critică – sigur că domnia sa îşi exprimă o opinie, eu spun că unul dintre cei mai buni specialişti pe care PNL îl are pe zona de finanţe şi expertiză în finanţe publice.

Noi şi astăzi am avut o întâlnire la Vila Lac în care am discutat despre toate aceste aspecte, în interiorul partidului. Vom continua să discutăm, acum, sigur, îngrijorări putem să avem fiecare. Unii putem avea şi argumente, alţii mai puţin”, a completat Lucian Bode.

Declarația sa a venit imediat după ce Florin Cîțu a avansat posibilitatea unui impozit progresiv pe salarii și suprataxarea companiilor locale.

Florin Cîțu, precizări despre noi taxe în România

„Impozitarea progresivă pentru populaţie şi suprataxarea companiilor, pe care va trebui să o facă o singură dată. Eu mă uit la ce se întâmplă cu finanţarea şi văd că statul vrea să împrumute bani. Luni a vrut sa împrumute 600 milioane lei, au fost oferite 400, dar până la urmă a luat 200 la un preţ foarte mare.

Şi, atunci, te întrebi cum vor fi finanţate toate aceste promisiuni, pentru că până acum nu avem acte normative care să reglementeze, dar ele trebuie finanţate de undeva şi dacă nu le finanţezi din piaţă, asta înseamnă de undeva. Deci, din taxe şi impozitarea progresivă sau şi supraimpozitare la companii multinaţionale”, a precizat Florin Cîţu.

Despre faptul că premierul a spus că nu vor fi introduse taxe noi în 2022, Cîţu a precizat că şi în programul de guvernare sunt prevăzuţi 7% pentru investiţii şi nu sunt în buget.

„Trebuie să ne ţinem de cuvânt dacă spunem lucruri, eu speră să nu se ajungă acolo, pentru că e clar că am îngropat cu totul economia, şi aşa suntem într-o direcţie, în nujmai 4 luni de zile, o direcţie greu de imaginat, să ai o creştere economică, anul trecut, peste aşteptări, de şase la sută şi în doar în patru luni de zile, să te duci deja în 2%. Vă daţi seama că poate să urmeze şi mai rău”, a afirmat Florin Cîţu.