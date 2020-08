„Eram acolo, dar nu am fost langa ei. Nu stiu nimic. Incidentul a fost in strada, nu a fost in casa”, a spus unul dintre martori, potrivit romaniatv.net

Ce s-a întâmplat în timpul partidei de barbut

Conform sursei menționate, partida de barbut care s-a încheiat cu o crimă a avut loc în casa patronului unei firme de taxi din Capitală.

Elvis Pian, fratele lui Emi Pian, spune că liderul clanului Duduianu a fost asasinat la comandă. Familia bănuieşte că alti lideri mafioti s-au înteles să-l lichideze pe seful Duduienilor.

„Faptul ca a fost arestat baiatul ala reprezinta dreptate? Da, sa-l aresteze si pe el si pe cei care l-au pus sa-l omoare, el a fost pus va spun sincer… crima a fost la comandă, premeditată, a fost vorbita din urma, trebuie pe Emi sa-l executam… a dat bani la oamenii din lumea lui cu camata, a facut puscarie, pentru asta a platit”, susține fratele lui Emi Pian.

După ce a fost eliberat din închisoare, Emi Pian a transmis un mesaj care a atras atenția.

„Napi, fratiorul meu! Te pup Napi… tu si familia ta sunteti ca si fratiorii mei cat traiesc eu pe pamant. Traiasca sotia si tot ce iubesti. Napi, daca esti pe afara, hai la un gratar. Sa mor eu de nu mi-e dor de tine”, îi transmitea Emi Pian lui Napi.

Audierile sunt în toi

Imediat după înmormantare care a avut loc duminică, politiști au dat startul audierile în acest caz. Ieri a fost prima zi a audierilor, acestea urmând să continue și astăzi, când vor fi aduși la Seviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei, cei care au fost de față atunci când interlopul a fost ucis.

Principalul suspect este, în prezent, arestat preventiv. Bărbatul, membru al clanului Rinu, a fost și el rănit în conflictul de acum câteva zile, însă rănile nu au fost în măsură să îi pună viața în pericol. În drumul său către audierile care au avut loc vineri, 7 august, acesta a declarat că nu el este cel care l-a omorât pe Emi Pian. Mai mult decât atât, el le-a spus jurnaliștilor că viața i-a fost pusă în pericol de mebrii clanului Duduianu.

Pe de altă parte, este scandal uriaș după ce polițiștii și jandarmii au asigurat paza la înmormântarea interlopului. Florin Mototolea, zis Emi Pian, lider al clanului interlop Duduianu, a murit în urma unei răfuieli care a avut loc în Sectorul 6, din București. Conflictul a fost sesizat în jurul orei 3.00 şi s-a produs între mai multe persoane. Liderul clanului Duduianu a murit la spital, fiind grav rănit.