Virgil Guran a spus la Antena 3 că pensiile vor crește cu minimum 10% sau chiar aproximativ 14%, din punctul său de vedere.

„Pentru că situaţia economică este aşa cum o ştiţi, este cert un lucru. Vor creşte alocaţiile cu 20% şi pensiile cu minimum 10%. Părerea mea este că în jur de 14% va fi creşterea. Şi vom eşalona celelalte creşteri în viitor, ca să ajungem la ce a stabilit legea.

Cert este că vor creşte, indiferent de situaţia în care ne aflăm, indiferent de încasări. Sperăm că prin măsurile luate, unele criticate, să echilibrăm cât mai repede situaţia economică a țării, implicit încasările la buget pentru a avea de unde să plătim aceste datorii”, a transmis Virgil Guran la Antena 3.

Lipsa unei soluții constituționale

De asemenea, Virgil Gurat a precizat că s-a încercat mărirea cu aceeași sumă pentru toată lumea. Totuși, acesta a adăugat că nu a găsit o soluție constituțională.

„Vreau să mai fac o precizare. Sincer să fiu, am încercat să găsim o soluţie să mărim cu aceeaşi sumă la toată lumea. 300 de lei şi pentru cel care are 700 de lei şi pentru cel care are 3.000 de lei. Nu am găsit soluţia constituţională şi ajungeam să fim contestaţi. De regulă nu trece de Curta Constituțională o astfel de hotărâre. Ne-am fi dorit o astfel de măsură”, a adăugat acesta.