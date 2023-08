Unul dintre cei mai mari boxeri pe care i-a dat România, Leonard Dorin Doroftei, s-a supărat și a ales să trăiască în Canada, acolo unde s-a consacrat si a devenit campion mondial de profesioniști. „Moșu” a avut și un mesaj după ce a revenit în statul nord-american.

„In viața ta se întâmpla o schimbare incredibila atunci când decizi sa preiei controlul asupra a ceea ce ai putere in loc sa dorești să controlezi ceea ce nu ai!”, a scris Doroftei pe Facebook, prezentând noul carnet de antrenor oferit de Canada, regiunea Quebec.

După postare, sute de mesaje de felicitare au început să curgă.

„Felicitări, rău e că doar alții te respectă. Aici nu prea ai avut loc. Dar să știi că rămâi în sufletele noastre un mare campion și ne bucurăm de succesele tale. RESPECT”

„Face Moșul Nostru niște Campioni de ăia mari.”

„Felicitări Moșule . România te- a aruncat, alți te- au primit cu brațele deschise !!!

Felicitari !!! Trist este ca nu ai parte de recunoașterea pe care o meriți in tara natală.

Felicitări! Ai fost, esti si vei ramane campionul nostru! Succes!”

„Esti apreciat la valoarea care o ai cu adevarat an Romania oameni de joasă speță nu realizeaza ce ai făcut pt tricolorul României”

A dat faliment în România şi s-a mutat în Canada

În urmă cu cu câțiva ani, Leonard Doroftei a fost dezamăgit de eșecul afacerii pe care o avea în Ploiești, un restaurant în centrul orașului la care a fost obligat să renunțe. Fostul pugilist s-a mutat în Canada, unde a deschis o sală de box.

Acolo îi învață atât pe profesionișți, cât și pe amatori secretele „nobilei arte”.

„Sunt pe cale să deschid o sală de box, în zona Laval. E o zonă foarte cunoscută în Montreal. Nu va fi o sală foarte mare, dar, important e că va fi a mea, iar toți cei care vor să vină să se pregătească la sală mea, sunt bineveniți.

Unul dintre ei (n.r – antrenorii de box care vor lucra în sala sa) ar putea fi și Adrian Diaconu, bunul meu prieten. Sper să-și facă timp să vină din când în când și să predea câteva ore. Oricum, eu voi continua să fiu și antrenor, așa cum am facut-o și până acum”, spunea cel supranumit în lumea boxului „The Lion”.

E cu gândul tot la România

Doroftei e sigur că va reveni în România, dar n-a spus exact când. El vrea să-și facă o sală de box, sportul la care se pricepe cel mai bine.

În prezent, „Moșu” e antrenor de box la o sală din Canada și spune că îi e dor de România: „Am avut nevoie de schimbare. Mă afundam în fiecare zi și nu înțelegeam de ce, nici acum nu înțeleg. Mi-am revenit. Într-o bună zi voi lua decizia să mă întorc. Am avut o perioadă în care tot ce făceam ieșea aiurea. Mă omoară dorul de casă. În Canada este enervant de multă liniște. Nici claxoane la semafor nu auzi.

M-a ajutat faptul că am stat aici în Canada. Am luat-o de la zero, sunt bine. Mă întorc mai puternic. Niciodată nu am fost așa puternic și determinat și sigur pe ce fac. Nici când urcam în ring. Nu aparțin acestui loc, dar a fost nevoie de o perioadă să-mi revin, să înțeleg ce se întâmplă cu mine.

Am greșit pentru că nu am făcut ceea ce știu să fac. Cu siguranță mă voi întoarce. Să fiu un antrenor perfect”, a spus Leonard Doroftei la Gold FM.