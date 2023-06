Leonard Doroftei a rămas blocat în Canada și nu are voie să părăsească teritoriul țării pe o perioadă de cel puțin șase luni.

Leonard Doroftei nu poate părăsi Canada timp de șase luni

Iar motivul este unul cât se poate de banal! Se pare că „Moșul” și-a pierdut pașaportul, iar în Canada, eliberarea unui nou act durează în jur de șase luni.

„Pur și simplu mi-am pierdut pașaportul. Aici ca să-ți faci un pașaport nou durează cam șase luni, cererile de reînnoire a unor astfel de documente fiind foarte mari. Vina este a mea”, a declarat Leonard Doroftei pentru Pro Sport.

Fostul campion mondial la box a dezvăluit, ce destinație turistică și-a ales pentru vara aceasta.

„Mi-am propus să ajung în Halifax. Nu am fost niciodată acolo. Apoi vreau să merg să văd balenele. Bine măcar că la greutate acum nu mai arăt ca ele. Cândva mă îngrășasem cât o balenă”, a spus el în glumă.

Leonard Doroftei lucrează de mai mult timp la amenajarea propriei săli de box în Montreal, pe care dorește să o administreze singur.

„Tot timpul am visat să am sala mea de box. Am început să-mi amenajez o astfel de sală care sper că spre finalul anului va fi gata. Sunt foarte multe persoane care mă întreabă când pot veni la sala mea”, a spus el.

Leonard Doroftei are o familie frumoasă

Fostul campion mondial la box are doi băieți și o fată. Fiul cel mare și-a dezvoltat o afacere de succes în domeniul imobiliarelor, iar cel mic a absolvit Facultatea de Fizică Atomică din București și lucrează în Canada în domeniul IT. Aceștia s-au mutat, fata fiind singura care încă locuiește cu părinții ei. Ea își dorește să studieze medicina.

„Băieții nu mai locuiesc cu noi. Și-au cumpărat un apartament în Montreal. Doar fata a mai rămas cu noi. Mai are un an și termină liceul după care vrea să dea examen la medicină”, a afirmat „Moșul”.

Leonard Doroftei locuiește de ani buni în Canada cu soția sa și cei trei copii. El a început să practice boxul la vârsta de 14 ani la clubul Prahova Ploiești. Între 1986 și 1988 a cucerit în fiecare an titlul național la juniori.