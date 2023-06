Anvelopele de iarnă se deteriorează rapid la căldură

În primul rând, anvelopele de iarnă, după cum arată și denumirea lor, sunt potrivite pentru condiții de iarnă sau pe drumuri cu zăpadă sau gheață, deoarece sunt fabricate cu un compus de cauciuc special conceput pentru a ajuta în astfel de condiții meteorologice.

Acest tip unic de compus de cauciuc permite anvelopei de iarnă să rămână flexibilă și să ofere tracțiune, chiar și atunci când temperatura scade sub 7 grade Celsius.

Cu toate acestea, dacă șoferii le folosesc în mod necorespunzător la temperaturi ridicate de vară, anvelopele de iarnă se vor uza mai repede decât în mod normal.

Dificultăți în manevrarea vehiculului

Așa cum am spus, anvelopele de iarnă sunt fabricate dintr-un compus diferit de cauciuc, care este mult mai maleabil, iar pentru a dovedi acest lucru, a fost realizat un studiu de către Continental Tires. Rezultatele acestui studiu au arătat că acestea oferă cu 15% mai puțină precizie în ceea ce privește manevrabilitatea autovehiculului atunci când sunt folosite la temperaturi mai ridicate.

De asemenea, studiul a mai arătat că anvelopele de iarnă au fost capabile să facă o manevră de evitare la o viteză maximă de 70 km/h, față de anvelopele de vară care au putut face același lucru la 80 km/h.

Aceste rezultate au arătat clar că manevrabilitatea autovehiculelor echipate cu anvelope de iarnă va fi mai puțin precisă atunci când schimbăm brusc direcția, frânăm, virăm și accelerăm dacă le folosim la temperaturi ridicate.

Lipsa de tracțiune

Dacă faceți greșeala de a folosi anvelope de iarnă tot anul vă puneți în pericol și viața. Pe o suprafață fierbinte, anvelopele de iarnă devin mult prea flexibile și vor începe să creeze mici bile din cauciuc care se vor rostogoli sub roți.

Astfel, creează o situație periculoasă în care vehiculul are nevoie de cel puțin o lungime și jumătate sau două lungimi de mașină în plus pentru a se putea opri.

În loc să economisiți, veți cheltui mai mulți bani

În mod ironic, în loc să economisiți bani, așa cum cred unii, prin utilizarea anvelopelor de iarnă în condiții meteo incorecte, veți ajunge să scoateți mai mulți bani din portofel pentru combustibil.

În cazul în care anvelopele de iarnă se deformează în condiții de caniculă, veți pierde din capacitatea de rulare și din impuls, motiv pentru care va trebui să cheltuiți mai mult pe combustibil pentru a vă pune mașina în mișcare.

Aveți grijă la anvelopele second-hand

De asemenea, aveți grijă și atunci când achiziționați anvelope second-hand pentru că nu sunt recomandate. Titi Aur atrage atenția că economisiți ceva bani, dar această „afacere” vă poate costa viața.

„Cauciucurile la mâna a doua nu sunt o variantă sub nicio formă. Pentru că, potrivit legii, pot să merg cu cauciucul până când adâncimea canalului este de 1,6 mm. Sub această valoare, nu mai este legal. Cauciucul nou are 8 mm adâncimea.

Cauciucul are cea mai bună aderență când este abia fabricat. Cu fiecare minut care trece, el devine mai puțin aderent. Când trece de 4-5 ani vechime, nu îl mai folosim. Pe măsură ce cauciucul se uzează de la 8 mm până la 4 mm (cel de iarnă) și 3 mm (cel de vară), chiar dacă legea permite 1,6 mm, se presupune că suntem la o aderență scăzută. Cauciucul îmbătrânește cu timpul și se uzează”, a declarat Titi Aur, potrivit dcnews.ro.