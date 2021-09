Dan Bursuc a răbufnit în direct la România Tv după ce playtect-impact.ro au publicat un articol în care Dan Bursuc ar fi afirmat că Florin Salam se află în spital și că nu este bine.

În acest context, Dan Bursuc susține că informația este una ”foarte eronată” și că i se pun ”vorbe în gură”. În ceea ce privește starea de sănătate a lui Florin Salam, acesta a declarat că manelistul este ok și se simte foarte bine, făcând un apel la presă să nu se mai folosească de numele lui pentru a oferi informații false.

„Este o informație foarte eronată! Informațiile care au apărut pe toate site-urile de socializare sunt total eronate. Nu știu de ce mi se pun mie vorbe în gură. Eu nu am spus. Starea lui de sănătate e ok, e ok! Nu știu de unde se îmbolnăvește lumea de numele Dan Bursuc, că eu sunt un om serios. Florin Salam se simte foarte bine, iar problemele despre situația lui dacă vrea să cânte sau nu, e strict părerea lui! Face ce vrea el!

Nu vreu să existe motive și să se mai folosească numele lui Dan Bursuc. Eu când am ceva de spus, eu spun adevărul adevărat!”, a declarat Dan Bursuc.

Fiica lui Florin Salam a reacționat și ea la scurt timp la informațiile din presă. Aceasta a postat mai multe mesaje pe Instastory, în care se arată dezamăgită de atitudinea jurnaliștilor.

Ce spunea Dan Bursuc înainte

În ceea ce privește știrea inițială, playtech-impact.ro scria că Dan Bursuc, un apropiat al manelistului, a declarat că Florin Salam se află la spital în stare gravă. Totodată, aceași sursă preciza că starea de sănătate a lui Florin salam nu este deloc una bună, situația fiind alarmantă.

„Nu sunt nici în măsură, nici în starea necesară de a vorbi despre asta, vă rog să mă credeți. Tot ce știu e că nu e bine deloc!”, ar fi spus Dan Bursuc, pentru sursa citată.

De menționat este faptul că zvonurile cu privire la problemele de sănătate ale lui Florin Salam au apărut după ce artistul nu a apărut zilele trecute la parastasul fostei sale soții, mama celor doi copii pe care îi are. S-a zvonit că a fost infectat cu COVID-19, însă informația nu a fost confirmată.

Totodată, lipsa lui Florin Salam a venit chiar după vestea tragică a morții lui Petrică Cercel, care a fost infectat cu coronavirus. Amintim că și fratele lui Florin Salam a murit anul trecut după ce a contactat virusul.