Florin Salam se află într-o stare gravă. Această informație a fost confirmată de către Dan Bursuc, unul dintre prietenii cântărețului de manele, care a dezvăluit faptul că artistul se confruntă cu o situație gravă, anunță playtech-impact.ro.

Deocamdată, sursele publicației înclină către un diagnostic de Covid-19, însă informația nu a fost pentru moment confirmată.

“Nu este bine deloc”

Zvonurile cu privire la starea de sănătate precară a lui Florin Salam au plecat de la faptul că artistul nu a fost la parastasul de ieri al fostei soții. Acesta se pare că este extrem de bolnav. Vestea este îngrijorătoare, în contextul în care astăzi, un alt artist, Petrică Cercel, a părăsit această lume din cauza virusului.

”Nu sunt nici în măsură, nici în starea necesară de a vorbi despre asta, vă rog să mă credeți. Tot ce știu e că nu e bine deloc”, a mărturisit impresarul Dan Bursuc, în exclusivitate pentru Playtech-impact.ro.

Fratele lui Florin Salam s-a stins din viață din cauza infectării cu Covid-19

În urmă cu un an, fratele lui Salam s-a stins din viață. Bărbatul fusese internat cu două luni înainte de tragedie la Spitalul de Boli Infecțioase “Matei Balș” din București. Bărbatul se confrunta cu numeroase afecțiuni, iar toate acestea au fost mortale în combinație cu virusul Covid-19.

Astfel, ultimele clipe le-a petrecut în secția de Terapie Intensivă.

Medicii nu au mai reușit să facă nimic pentru Nelu Stoian. Manelistul s-a stins din viață, spre disperarea rudelor sale. Fratele lui Florin Salam a fost înmormântat pe 29 septembrie, în cimitirul Berceni 2, lângă soția manelistului pe care a pierdut-o în 2009.

Se pregătea de nuntă

Florin Salam a recunoscut că în curând va face nunta cu Roxana Dobre, cea care i-a dăruit 3 copii.

„Ani de zile, n-am dormit nici o noapte. Îmi aduc aminte, când am făcut nunta prima dată… eu am plecat de la o petrecere din București, direct în Turcia, acolo unde am făcut eu nunta.

Am terminat nunta și am venit înapoi la Giurgiu, la o altă nuntă, unde aveam de cântat. Eu n-am avut lună de miere, știam eu ce însemană asta? În viața mea n-am știut ce înseamnă lună de miere, acum aud și eu pe la alții…”, a povestit Florin Salam la podcastul lui Damian Drăghici.

Florin Salam a explicat că are în plan să facă și a doua nuntă, cu Roxana Dobre, cea cu care are trei copii. El a spus că evenimentul va avea loc tot peste hotare.

„Sunt cu Roxana, cu care am trei copii. Dacă de data asta îmi fac o nuntă, că tot în străinătate o să fac… de acolo nu mai plec a doua zi la cântare”, a mai spus Florin Salam.