Luni dimineaţă, începând cu ora 10:00, premierul Florin Cîţu participă la videoconferinţa “Bursa în anul crizei sanitare și al incertitudinilor economice”, potrivit programului oficial afişat pe site-ul Guvernului României.

Cu această ocazie, Florin Cîţu a transmis un mesaj important, în contextul situaţiei actuale din România, dar şi a tensiunilor din coaliţia de guvernare, survenite în urma demiterii lui Vlad Voiculescu din fruntea Ministerului Sănătăţii.

Mesajul transmis luni de către prim-ministrul României

“Este o perioada complicată, avem de administrat această criză din sănătate.

Este o plăcere să fiu astăzi aici, aproape de antreprenori, de mediul privat, aproape de oamenii care aduc valoare în economie.

Piața de capital din România a fost introdusă în indicele FTSE Russell Emerging Markets. Piața de capital se bazează pe investiții, avem nevoie de investiții.

Sunt două lucruri importante pe care le-a făcut în 2020 statul. A injectat lichiditate, aproape 1 miliard de euro, prin titlurile Fidelis. Mai important a fost legislația care ajută capitalizarea companiilor românești. O problemă structurală în România este aceea că avem companii private cu capitalizare negativă. Programul se derulează pe 5 ani de zile, cu bonificații de până la 15% din impozitul pe profit.

Pentru mine, important este să nu mai avem un lockdown. Putem să avem și o economie deschisă, în majoritatea ei, și să ne luptăm și cu pandemia.

Ce vrea această coaliție de la economie? Trebuie să trecem rapid la o economie modernă, tehnologizată. Acum trebuie să facem tranziția, rapid, nu în 4 ani de zile.

Trebuie să intrăm în terenul de joc și să atragem investiții. Vrem să aprobăm cât mai repede strategia pentru dezvoltarea pieței de capital. Guvernul a adoptat deja un proiect de lege pentru a anula inepția de anul trecut, care nu permitea companiilor de stat să fie listate.

Trebuie să profităm în această perioada de reacția care a venit foarte rapid de la Standard & Poor’s. Asta arată foarte clar că ceea ce am promis și ceea ce am pus pe hârtie este credibil. Trebuie să profităm de acest lucru și să ne uităm care au fost barierele pentru care investitorii au ocolit până acum România. Eu am câteva idei, din modul în care noi tratăm proprietatea privată.

Dacă noi clarificăm pentru investitorii străini că proprietatea privată este garantată în România și nu există riscuri, cred că vom face o mare diferența în perioada următoare”, a declarat Florin Cîţu.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea