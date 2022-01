Medicul Octavian Jurma trage un semnal de alarmă și spune că „Omicron nu îngrijorează pe nimeni pentru că produce „doar” de 2 ori mai mulţi copii în spitale, de 2 ori mai repede decât Delta”. Cercetătorul a făcut, pe pagina sa de Facebook, o analiză a exploziei de cazuri de COVID-19 în acest val 5 şi al variantei Omicron care infectează mai ales copii.

În cazul copiilor, scrie Octavian Jurma pe pagina sa de Facebook, Omicron a plecat cu un handicap de 50% comparativ cu Delta şi este deja mult în faţă, atât ca viteză, cât şi ca număr de copii aflaţi zilnic în spital (azi 749, cu 50% peste vîrful valului Delta).

”Noroc ca Omicron „nu va produce o explozie de cazuri Omicron în mod deosebit la copii, după ce revin toţi elevii la şcoală”, că dacă ar fi produs o explozie de cazuri mă gândesc că s-ar fi impacientat careva acolo la Palatul Victoria sau Palatul Cotroceni.

Nu ştiu ce înseamnă pentru oamenii ăştia o „explozie de cazuri” dar este cert Omicron nu îngrijorează pe nimeni pentru că produce „doar” de 2x mai mulţi copii în spitale de 2x mai repede decât Delta.

Omicron este de altfel aşa de „foarte blândă”, încât în Timişoara spitalele de pediatrie sunt pline şi copiii au început să fie internaţi şi in secţiile de adulţi.

Nu e de mirare că politica asta de şcoală cu preţul vieţii [copiilor, părinţilor şi profesorilor] garantează că orice copil vulnerabil va avea o confruntare pe viaţă şi pe moarte cu virusul SARS-CoV-2.

Cel mai trist este că varianta Omicron ne-a propus un pact cu diavolul: „Vă slabesc un pic pe voi adulţii, dar mă lăsaţi să mă infrupt din copiii voştri”

Oameni buni, treziti-va si uitati-va in sus. Omicron nu e un „vaccin natural”!

Daca vaccinul ar baga 700 de copii spital in total ati da foc la Parlament si ati spanzura medicii in strada. „Vaccinul natural” tine 700 de copii pe zi in spital si il proslaviti ca sfarsitul pandemiei!