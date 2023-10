Violența juvenilă în România. Scene de violenţă fizică şi verbală, filmate într-un parc din Bucureşti

Violența juvenilă în România. Jurnalistul Laurențiu Dan Ionescu a venit vineri, 13 octombrie, cu o nouă ediţie a podcastului „Legea Junglei”. Subiectul de vineri a fost cel referitor la fenomenul violenţei în rândul tinerilor din România.

Au fost prezentate imagini în care se pot vedea tineri de 14-15-16 ani în Parcul Drumul Taberei (fost Moghioroș) din Capitală, care intră peste copiii mici care se joacă acolo şi îi agresează, iar apoi se iau la ceartă şi cu părinţii acestora.

„Avem de-a face cu o schimbare comportamentală totală, o tulburare de comportament evidentă. Această tulburare apare într-un singur şi unic caz: când subiecţii, în speţă adolescenţi de 14 ani, au unit spaţiul virtual în care locuiesc cu realitatea. În lipsa noţiunii de socializare, ei au format o gaşcă, formându-şi tipuri de strategii şi evenimente, tipuri de scenarii clare, care-i conduc în zona influenţelor virtuale, respectiv a faptelor virtuale. Este arhicunoscut faptul că există un joculeţ care se numeşte GTA, Grand Theft Auto, în care tu ca şi utilizator îţi poţi customiza tipul de utilizator pe care vrei să-l ai şi să realizezi fapte. Vrei să fii femeie, eşti femei, vrei să fii bărbat, eşti bărbat. Îţi alegi hainele, maşinile, motocicletele, armele şi produci fapte. Acesta este începutul. Când spaţiul virtual fuzionează cu spaţiul real, atunci subiectul intră sub incidenţa tulburării de comportament, iar după vârsta de 18 ani, a tulburării de personalitate. (…) Agresivitatea pe care noi am văzut-o nu are un temei, ea nu există sub formă reală, ea este fabricată. De ce? Ca să poată manipula universul unui tată, bărbat la 35-40 de ani care-şi va pierde răbdarea şi-l va lovi. Se încearcă o tentativă de violenţe şi alte lovituri din partea unui adult împotriva unui minor. Minorii pe care i-am văzut ştiu foarte bine legea şi ştiu până unde pot merge, din punct de vedere verbal. Dacă vor exista adulţi care vor ceda, atunci vom avea de-a face cu o problemă. Dacă vor fi adulţi care vor suna la 112, în conformitate cu ameninţările şi discuţiile ce-au avut loc, atunci vor avea un succes. Aceşti copii trebuie să fie opriţi şi ajutaţi, dar fără intervenţia autorităţilor nu se poate”, a explicat psihologul Radu Leca.

Imagini ireale filmate chiar în secţia de Poliţie

Violenţa juvenilă în România. În completare, Laurențiu Ionescu explică faptul că aceşti tineri nu sunt chiar aşa uşor de oprit. Mai mult, chiar părinţii lor i-ar îndemna, în unele cazuri, la asemenea comportamente violente.

„Copiii ăştia merg în secţia de Poliţie şi se filmează şi-şi bat joc de poliţiştii care îi anchetează. Le filmează documentele, habar n-am cum au putut fi lăsaţi în zona operativă, acolo unde se iau declaraţii, cu telefoane. Am şi o filmare cu părinţii acestui băiat, porecla lui este „Pisi”, care agresează fizic şi verbal pe cei care s-au dus să depună plângere, împotriva copilului lor. Mi s-a spus că părinţii sunt cei care, cel puţin tatăl, este cel care-l încurajează şi-i spune «Stai liniştit, fă ce-ţi trece prin cap, până la 18 ani nu răspunzi, după 18 ani te potoleşti»”, spune jurnalistul EVZ.

Radu Leca: Noi românii avem în genă această agresivitate

Violenţa juvenilă în România. Psihologul Radu Leca afirmă că violenţa nu este deloc ceva străin poporului român.

Cât despre cazul prezentat la începutul podcastului de vineri de pe canalul „HAI România!”, el spune că s-ar preta intervenţia autorităţilor competente în acest caz, respectiv cei de la Protecţia Copilului.

„În acest caz, avem de-a face cu o tulburare evidentă, de tip afectiv, din partea tatălui, care-şi doreşte ca fiul său să-l depăşească în virtuozitatea urii şi a agresivităţii. Este arhicunoscut faptul că poporul român a stat sub o ocupaţie turcească, austro-ungară şi apoi sub egida eleganţei franceze, dar că a rămas structurat sub ideea de a se apăra şi de a fi violent.

Suntem singurul popor din Europa care şi-a ucis aproape toţi conducătorii. Noi o avem în genă această agresivitate. (…)

Acest copil are mare nevoie de intervenţia autorităţii, respectiv DGASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – n.red.). Există cazuri în care DGASPC intervine, mai ales dacă este vorba despre rele tratamente asupra minorului. În acest caz, putem să intrăm sub această incidenţă. În cazul acesta particular, în care tatăl îşi influenţează negativ fiul în prezenţa unor martori”, a mai spus psihologul Radu Leca.

Întreaga emisiune poate fi urmărită chiar aici. Vizionare plăcută!