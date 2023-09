Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Interne propun extinderea ordinului de protecţie pentru orice victimă a violenţei de orice fel. Propunerea a fost dezbătută marți, pe 26 septembrie, împreună cu societatea civilă.

Numărul cazurilor de violență, în creștere alarmantă

Potrivit ministrului Justiției, Alina Gorghiu, numărul cazurilor de violenţă creşte de la an la an. Numai în 2022 am avut peste 80.000 de cazuri, cu 5.000 mai multe decât anul trecut. „Iar anul acesta, numai pe violenţă domestică au fost înregistrate peste 38 de mii de sesizări”, a scris aceasta pe Facebook.

Oficialul a mai spus că „victimele violenţei domestice pot beneficia de ordin de protecţie. Dar cum rămâne cu celelalte victime ale violenţei care nu are loc în cadru familial?”

Alina Gorghiu a precizat că „proiectul Ministerului Justiţiei şi al Ministerului Afacerilor Interne extinde această măsură de protecţie şi pentru infracţiunile de hărţuire sexuală (inclusiv online), lovire, influenţarea declaraţiilor, urmărirea fără drept şi repetată etc.”

„Indiferent dacă agresorul este membru de familie sau coleg de facultate, de muncă sau chiar vecin. A fost o dezbatere mai mult decât necesară. Rolul societăţii civile în astfel de proiecte este esenţial”, a conchis ministrul, mulțumind Comisiei Juridice și Comisiei de Apărare din Senat pentru organizare.

Pașii prin care a trecut pachetul de măsuri fiscale

Tot marți, Alina Gorghiu a explicat pașii prin care a trecut pachetul de măsuri fiscale până în acest moment. Ea a prezentat și etapele care urmează.

Ministrul anunță că marți, în jurul orei 13:00, pachetul va primi amendamente. Acestea vor intra din nou în circuitul de avizare și vor fi discutate în şedinţa de Guvern pentru care nu a fost încă stabilită o oră.

Alina Gorghiu, a declarat marţi că avizul Ministerului Justiției a fost favorabil, dar cu anumite observații: „E drept au fost destul de multe observaţii, făcute de aparatul tehnic, au fost înaintate Ministerului de Finanţe”, a mai spus Alina Gorghiu, care a mai adăugat că acest aviz este unul consultativ.

Ministrul a anunțat că asumarea răspunderii Guvernului pe pachetul de măsuri fiscale a fost o procedură în care au fost respectați toți pașii. Totodată, a precizat că Ministerul pe care îl conduce susține această reformă: