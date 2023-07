„Strategiile politice din prezent sunt uluitoare. Avem de-a face cu niște alegeri în 2024, ce pe hârtie sunt toate cumva deja decise. În funcție de tipul de bani care au fost dați, către ce, vezi Transilvania, vezi milioanele de euro din Ungaria către Transilvania, Ardealul a fost susținut, este o formă de cumpărare…

Atunci, în funcție de locul în care tu privești în țara asta, îți e captată atenția de ceva care te distrage. Care a fost echilibrul românilor în ultimii 20 de ani? Dacia, devenită Renault. Ce a primit în 8 luni? Un logo nou. Nu a adus vânzări spectaculoase, dar a adus ideea de brand de țară. Liniștește publicul.

Au apărut în spațiul online mai multe persoane turbulente, care creează mii de identități cu ajutorul IA și lasă comentarii despre diverși politicieni. Sunt lăsate comentarii injurioase și de o parte și de alta, indiferent de culoarea politică. S-a obținut haos. După acest incident în spațiul virtual, care nu este controlat de nimeni și de nimic, au apărut 3-4 forme de scenarii care au aplatizat dorința oricui de a se uita în extern.

Cazul Tate a rămas aplatizat total, nimeni nu mai are tupeul să vorbească, a apărut cazul lagărului nazist, a apărut cazul lui Cristian Popescu Piedone, extrem de periculos, pentru că dacă își va depune candidatura în 2024, se va întâmpla ceva extrem de spectaculos, pentru că acum este transformat în ceea ce românii așteaptă să vadă de 30 de ani.

Urmează între 8 și 12 povești emoționante și care vor scoate din mulțimea de politicieni un număr de 3 din care oamenii să aleagă. Neștiind cine e în spatele scenariilor, noi nu putem decât să presupunem că un element negativ poate fi rebranduit în funcție de coloratura politică. Și Colectivul, un eveniment marcant, a fost rebranduit politic”, a spus Radu Leca.

Necesitatea unei evaluări psihologice a politicienilor

Radu Leca a vorbit, de asemenea, despre necesitatea unei evaluări psihologice reală a demnitarilor și a angajaților tuturor ministerelor din România.

„Am auzit, în urmă cu 9 luni, un discurs al unui demnitar care a eludat din punctul meu de vedere bunul-simț al logicii și al argumentelor. M-am trezit întrebându-mă: cât de bolnav e? De ce nu își dă lumea seama cât de bolnav e? Am avut o emisiune la TV extrem de public, am fost întrebat pe aceeași semantică și eu am spus: e bine ar fi dacă ar exista psihologi independenți care să verifice starea mentală, emoțională, o evaluare psihologică reală, atât a demnitarilor, cât și a angajaților tuturor ministerelor din România.

Ar fi minunat ca o dată la trei luni de zile, într-o dată neanunțată, toți angajații din ministerele ce țin de structura guvernamentală să fie cumva verificați, respectiv testați antidrog. Și am spus că vom avea surprize mari.

La câteva zile, emailul meu a primit o încărcătură specială de frigidere pline, care m-a făcut să-mi dau seama că sunt pe drumul cel bun: am zgândărit un cuib de viespi. O organizație a preluat această idee, a propus-o. Există conștiință comună, posibil ca cineva să mai fi avut ideea asta.

Trebuie să știm în mod concret cât de echilibrat, respectiv cât de sănătos emoțional este omul care mă reprezintă. Eu ca investitor trebui să înțeleg că omul care mă reprezintă este stabil emoțional. 1. Mă asigur că nu poate fi deturnat, investiția mea se păstrează. 2. Cel care reprezintă statul român trebuie să fie stabil emoțional, pentru că el reprezintă autoritatea”, a spus el.

Psihologii trebuie să fie independenți

Radu Leca a vorbit despre cât de necesară este existența unei liste de psihologi independenți, care să se schimbe periodic.

„Cât de corect ar fi un departament de psihologi care să facă testările? Lucrează în același loc. Na, prietenii. Nici nu îți dai seama cum ajunge să te seducă.

Singura soluție reală ar fi fost să se facă o listă cu numele oamenilor, listă care să se schimbe periodic și acești psihologi să fie complet independenți. Ar putea găsi persoane care acum sunt influente și care s-ar dovedi că sunt complet bolnave. Până și un banal test devine important și are putere dacă este făcut de un om ce nu are obligații, dar vor exista trei tipuri de scandaluri: 1. noțiunea de etică a psihologului.

Psihologia românească a fost marcată de multiple transformări, eu cred în psihologia românească și în noul președinte al Colegiului Psihologilor din România și atunci scandalurile nu or să existe, dar vor fi tot felul de scenarii, care vor apărea. Psihologii sunt văzuți nu prost, ci foarte prost pe piață. În 2023 există vorba aia în continuare „Dacă ești nebun, te duci la psiholog”. Atunci e greu să îți și afirmi meseria. Iar varianta de scandal numărul 3 o să aibă legătură cu ideea de hack a aparatului de stat”, a spus acesta.