Cristian Popescu Piedone a demis-o pe loc pe administratora centrului de minori „Cireșarii II”

Este vorba despre Centrul de primire în regim de urgență „Cireșarii II”, unde o fată de numai 15 ani a rămas însărcinată.

Primarul Cristian Popescu Piedone a hotărât, după o vizită efectuată acolo, să o demită pe administratora acestui centru, dar şi să ceară rezilierea contractului cu societatea care ar fi trebuit să asigure paza în centrul de minori.

Iată o parte dintre discuţia dintre primarul Sectorului 5 şi doamna administrator a centrului respectiv, suprinsă într-o filmare:

Piedone: „Ce faci păpușă, tu ești aici în centru? Și ești gravidă? E gravidă? Câți ani are?”

Administratorul centrului: „15.”

Piedone: „Păi și cum a rămas gravidă?”

Administratorul centrului: „Păi ea părăsește fără permisiune centrul frecvent.”

Piedone: „Cum adică părăsește fără permisiune? Cine este șeful centrului?”

Administratorul centrului: „Eu.”

Piedone: „Ați fost șeful centrului. Încheierea contractului doamnei. Cum adică să părăsească centrul și vine gravidă înapoi? Pentru ce răspundem de ei? Să rămână gravide la 15 ani?”

Minoră gravidă: „Dar e treaba ta domnule ce fac eu?”

Piedone: „Păi e treaba mea dacă stai în casa asta a statului. E treaba mea domnișoară. Nu a mea, a instituției respective. Cum adică părăsește centrul? Ori avem grijă de copii, ori le dăm drumul pe stradă?

Încetarea contractului de muncă, numirea unui nou administrator. Doamnă puteți să vă îmbrăcați să plecați acasă. În clipa asta vă duceți la viceprimarul de resort. Vă mulțumesc pentru colaborare. Transferați, până angajăm, un om responsabil.

Aveți societate de pază aici? Vreau o întâlnire cu ei, reziliați contractul și acolo. Cum intră cineva, care iese, cum iese? Ce facem, hotel, bordel aici? Cu minori? Păi suntem nebuni?”

Piedone, revoltat de ce a găsit în mai multe centre din Sectorul 5

Despre acest subiect tulburător, primarul Sectorului 5 a comentat pe larg şi într-o postare de pe pagina sa de socializare. Cristian Popescu Piedone a ţinut să precizeze că este furios pe funcţionarii săi care nu îşi fac treaba.

„O copilă de 15 ani însărcinată = un șef demis.

Sunt furios pe funcționarii care nu-și fac treaba!

La Centrul de primire în regim de urgență “Cireșarii II”, loc unde NOI, PRIMĂRIA, ne angajăm să îngrijim, să protejăm, să educăm minori care au mare nevoie de NOI… am găsit O COPILĂ DE 15 ANI… ÎNSĂRCINATĂ. Da, da… ÎNSĂRCINATĂ!!!

Consider că această fetiță care va deveni mamă în curând… trebuia protejată, educată! CONSIDER că minora însărcinată trebuia să fie deja transferată într-un CENTRU MATERNAL.

Tu, șef al centrului acesta, de ce ții copila însărcinată sub același acoperiș cu minori de câțiva ani? Ca exemplu de normalitate? Vrei sa le arați că este bine să naști un copil la 15 ani???

GREȘIT, în opinia mea! Din această cauză, AM DEMIS, pe loc, șeful acestui centru pentru minori! Și voi continua verificările în toate locațiile aflate în subordinea DGASPC Sector 5.

Este drept că legea în vigoare nu prea protejează copiii din centrele statului. Le permite să plece când vor, le permite să revină când vor… Neînsoțiți, nesupravegheați! Și nu este bine, nu este corect!

Pentru că dacă pățesc ceva, dacă fac vreo prostie mare în afara centrului… legea dă vina pe NOI, PRIMĂRIA.

M-a dezgustat și peisajul întâlnit într-un centru particular de îngrijire persoane vârstnice, de pe Pieptănari! L-am vizitat datorită unui cetățean care mi-a reclamat că administrația respectivului centru are prea puțin personal în raport cu numarul mare de bunici pe care-i are în grijă. Și… bine am făcut! Reclamația… s-a dovedit corectă!

Am constatat că personalul era, într-adevăr, insuficient! Vreo 7-8 angajați, cu tot cu bucătar, pentru… 53 de bunici. În plus, am aflat că doar DOI angajați supraveghează bunicii pe timpul nopții. Mi s-a transmis că personalul este ajutat de voluntari!

Asta este bine, tot respectul meu pentru cetățenii care fac voluntariat! Dar… voluntarii ajung când au timp și… nu stau noaptea, din cât ma pricep!

Nu mi-a plăcut nici mirosul de urină care persistă în incinta! Nu mi-a plăcut nici aglomerația de bagaje și alte produse din unele camere!

N-am dreptul să iau nicio măsura! Am însă dreptul să constat și să sesizez instituțiile abilitate! Am sesizat Prefectura Capitalei!

Continuăm munca, în stilul Piedone! Continuăm să facem imposibilul… posibil!”, a scris edilul pe pagina sa de Facebook.