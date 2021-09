Mădălina Mihalache: Zilele lui Florin Cîțu la Palatul Victoria sunt numărate

”Zilele lui Florin Citu la Palatul Victoria sunt numarate, insa numai el nu vrea sa conceapa asta. Ieri, inca imprastia prin partid ca totul e in regula si ca PSD face parte din plan. In paralel, facea echipe de negociere formate din Anisie, Ciuca si Vela, care sa mearga si sa-i convinga pe pesedisti sa nu participe si sa nu asigure cvorumul la propria motiune de cenzura.

Intre timp, el sa sesizeze iar CCR pentru a trage de timp, invocand ca sunt doua motiuni de cenzura in circuit parlamentar si ca a fost discutata, mai intai, cea a PSD, desi era cea a USR deja aflata in procedura. Daca ar fi fost dezbatuta cea a USR prima, ar fi atacat ca nu s-a asteptat motivarea CCR.

Abia aseara a inceput sa priceapa si Citu ca intelegerea a fost doar pana la Congres si ca alegerea sa in functia de presedinte PNL nu a schimbat nimic. Asa se poate justifica caderea nervoasa de la conferinta de presa. Incepe sa se trezeasca din betie si euforie. Stari date de Putere, evident ca nu de altceva.”, spune aceasta.

Guvernul Cîțu va pica

”Daca in ce priveste PSD mai aveam dubii pana luni, astazi sunt convinsa ca Guvernul Citu va pica, marti. Ca toti cei 157 de parlamentari PSD vor fi prezenti si vor vota si cu bilele la vedere. Marcel Ciolacu nu isi mai permite in aceasta faza sa faca nicio pirueta, ezitarile sale de pana acum facandu-i pe ceilalti sa-l suspecteze ca are intelegeri paralele si ca negociaza in interes propriu. Pulsul in PSD a inceput sa creasca si nu in avantajul lui Ciolacu.

Pentru Ciolacu va fi foarte dificil si sa-l puna pe Citu inapoi, dupa ce l-a dat jos, daca Iohannis nu va renunta la el. Greu ca partidul sa inteleaga si sa accepte. Cu atat mai mult cu cat alegerile anticipate nu sperie pe nimeni in PSD. Niciun parlamentar nu isi va face probleme ca isi pierde locul, avand in vedere decizia luata la ultima sedinta PSD – listele raman aceleasi ca cele de la alegerile parlamentare de anul trecut. Pe langa cei prezenti, ar mai intra si altii, scorul neavand cum sa fie mai mic, potrivit tuturor sondajelor.”, a mai adăugat reporterul Antena 3.

Klaus Iohannis poate declanșa alegeri anticipate

”Alegerile anticipate pot fi insa declansate doar de catre Klaus Iohannis. Potrivit Constitutiei, in situatia in care doua Guverne succesive sunt respinse in Parlament, presedintele POATE sa declanseze alegeri anticipate. Deci nu este obligat si putin probabil sa o faca, avand in vedere ca PNL ar fi cel mai afectat. Deci exista varianta sa desemneze un al treilea premier. Sa-l propuna pe Citu a doua oara, sa-i arate ca nu mai are ce sa faca pentru el si apoi sa-i spuna Pa, Superman! Asta ca sa nu strice de tot relatia si cu al doilea presedinte PNL, de care are nevoie in 2024.”, a mai notat Mădălina Mihalache, reporter la Antena 3.

