Cum pot fi reduse cheltuielile statului?

Marți, 11 aprilie 2023, analistul economic Mircea Coșea a vorbit despre măsurile cerute de premierul României pentru reducerea cheltuielilor. Din punctul său de vedere, „situaţia este foarte gravă pentru că bugetul este într-o situație precară” și „nu reușim să acumulăm la buget venituri din mai multe motive, economia nu performează şi știm lucrul ăsta.”

„În al 2-lea rând plătim foarte mult pentru stăpânirea datoriei, în al 3-lea rând ne împrumutam des și cu dobânzi foarte mari. Și lucrul poate cel mai important este că acest guvern nu are o idee, o strategie de dezvoltare a economiei, are doar niște măsuri care sunt pe efectele crizei și nu pe cauzele crizei, mai bine zis pe inflaţie. Adică vrea să își creeze o anumită bază electorală.

Sper că asta e ideea, deși e destul de ieftină și atunci dă anumite avantaje, vouchere, fel de fel de sume modice, unei populații defavorizate. Defavorizată la o anumită dată, pentru că acum defavorizarea economiei românești este în creștere, ea a ajuns să fie chiar pe faza mijlocie datorită ratelor foarte mari la împrumuturi. Deci, ceea ce se întâmplă aici, părerea mea, este un exerciţiu de imagine, el nu are nicio aplicabilitate”, a declarat, marți, Mircea Coșea în cadrul unei emisiuni TV de pe Antena 3 CNN.

„Cum poți să vii acum, la început de aprilie, pe un astfel de program când acum două luni de zile ai mărit personalul plătit de la buget cu aproape câteva mii de oameni sub umbrela asta, a nevoilor pentru PNRR? Cum poți să faci lucrul ăsta când ai o cifră imensă de secretari de stat, 200? Nu poți să faci așa ceva când ai mărit veniturile parlamentarilor, ale primarilor, a personalului parlamentar.

Deodată, acuma vine cu o propunere care n-are aplicabilitate, mai ales că ea nu este cunoscută într-o manieră foarte precisă la nivelul nostru, a celor care vrem să înțelegem. Un ministru spune că nu există această sumă, altul spune că există. Avem o declarație care, după părerea mea, ar trebui să fie analizată din punct de vedere profesional, nu politica președintelui ANAF-ului, care face niște aprecieri, unele care vin în sfârșitul anului”, a adăugat analistul economic.

Mircea Coșea privește cu pesimism viitorul economiei naționale

În prezent, Mircea Coșea nu este „deloc optimist” în legătură cu ce se va întâmpla mai departe în România. Poate se va întâmpla un singur lucru, spune el, ci anume vor încerca să reducă „pe aici pe colo” niște personal care nu are legătură directă cu exercițiul electoral, „dar asta nu înseamnă nimic”.

Potrivit spuselor sale, „umflarea aparatului bugetar nu s-a făcut pe sisteme profesionale, ci s-a făcut pe sisteme politice, dar nici măcar politice, ci pe sisteme de familie, de tehnic, de cunoștințe, la presiunea baronilor locali care vor să aibă neapărat un reprezentant în Guvern.”

„Deci dacă s-ar analiza, dar nu se va analiza performanța celor 200 de secretari de stat, noi vom rămâne uimiți, în primul rând de cine sunt aceşti secretari de stat. În al 2-lea rând vom vedea că n-au niciun fel de performanță și în al 3-lea rând vom vedea că leafa lor nici nu reprezintă mare lucru. Reprezintă mare lucru întreținerea lor, pentru că ei au un cabinet, un secretar, au consilier, au mașină, au șofer, au cheltuieli cu deplasările”, a explicat Mircea Coşea.

Miniștrii trebuie să prezinte modul în care pot să îşi chibzuiască cheltuielile până miercuri, 12 aprilie

Declarațiile sale au fost făcute la o zi distanță după ce premierul României, Nicolae Ciucă, le-a cerut miniştrilor să îi prezinte o situaţie cu modul în care pot să îşi chibzuiască cheltuielile până miercuri, 12 aprilie 2023, cerându-le, totodată, instituţiilor publice să îşi facă datoria şi să ajungă să realizeze o colectare aşa cum este planificată pentru că este responsabilitatea lor faţă de români pentru că „nu pot să vină acum şi să îi înspăimânte că urmează să rămână fără locuri de muncă, fără salarii, pentru că sunt soluţii la îndemâna Guvernului României.”

„Am discutat şi am rugat şi la conferinţa de presă după şedinţa Biroului Politic şi rog şi acum pe toţi cei care livrează informaţii şi adresează întrebări responsabililor guvernamentali, astfel încât să nu inducem o panică absolut nejustificată în rândul populaţiei.

Fiecare dintre aceste opţiuni sunt discutate atunci când vine vorba de chibzuirea bugetului de stat şi desigur că fiecare dintre ele poate să constituire o analiză dar am dat sarcină în guvern ca orice opţiune să fie discutată mai puţin cea de salarii şi cea de investiţii.

Ca atare chibzuirea bugetului mi se pare normal, în condiţiile în care, după un an 2022 în care am avut o evoluţie pozitivă, în care bugetul naţional a crescut în valoare nominală cu aproxivativ 49 de milairde de euro, în condiţiile în care am avut investiţii străine aproape 11 miliarde, am avut cea mai mare absorbţie de fonduri europene, de când suntem membri UE”, a declarat, luni, Nicolae Ciucă.