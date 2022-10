Cresc pensiile în România! Vestea venită direct de la Guvern. Se întâmplă până la finalul lui octombrie

Vicepremierul României a venit cu vești extrem de importate. Acesta spune că, de la 1 ianuarie, pensiile vor fi majorate, dar subliniază că încă nu a fost stabilit un procentaj.

În cadrul emisiunii „Insider Politic”, Kelemen Hunor a precizat că este necesar ca veniturile vârstnicilor să fie majorate în raport cu inflația.

Tot la Prima TV, liderul UDMR a mai spus că se vor găsi bani pentru majorarea pensiilor.

”Se vor găsi bani şi pentru pensionari, fiind că de la 1 ianuarie, conform legii, trebuie şi vom creşte pensiile. Deci, din acest punct de vedere nu este o chestiune care, dacă faci, conform legii, că până la urmă e vorba de legea salarizării, faci împotriva celorlalţi. Este o greşeală să pui tot timpul diferite categorii sociale unii împotriva altora, pensionari împotriva angajaţilor bugetari, împotriva privaţilor, intelectuali împotriva muncitorilor. Deci astfel de chestiuni sunt total aberante şi extrem de periculoase. Putem merge din demagogie în demagogie, dar ăsta nu este un drum pe care trebuie să meargă România sau societatea din România. Distrugi orice ţesut social şi orice coerenţă socială”, a declarat Kelemen Hunor.

Inflația trebuie acoperită

Vicepremierul Kelemen Hunor a mai spus că există o discuție cu privire la majorarea pensiilor de la 1 ianuarie și, cu toate că nu există până acum un procent concret, politicianul spune că toți au înțeles că inflația trebuie acoperită și că trebuie găsite resursele necesare.

”Este o discuţie. În acest moment nu am luat o hotărâre dacă va fi 10, 15,1. A trecut concursul, cred, şi toţi au înţeles că inflaţia trebuie acoperită şi trebuie să găsim resursele necesare. (…) Trebuie să găsim această soluţie şi trebuie să încercăm în această perioadă grea pentru toată lumea, pentru toată Europa. Nu noi am creat această perioadă şi această greutate, să protejăm oamenii. Asta încearcă să facă Guvernul şi cu energia, şi cu pensiile, şi cu toate măsurile pe care le luăm. În primul rând trebuie să prioritizezi, că nu pot să salvezi pe toţi şi trebuie să spui care sunt priorităţile tale, IMM-urile, industria alimentară, agricultura şi, bineînţeles, aşa poţi să găseşti şi resurse”, a declarat Kelemen Hunor.

Procentul se va decide în cursul lunii octombrie

Deși a precizat că nu se știe cu cât vor crește pensiile de anul viitor, liderul UDMR spune că acest lucru va fi decis în cursul acestei luni.

”Nu spun procent, că nu am luat o decizie. Eu cred că trebuie să fie la procentul inflaţiei, în jur – sub – peste, în funcţie de efortul bugetar. Nu îmi cereţi să spun exact care va fi procentul, fiindcă încă nu am ajuns la faza acea de a discuta exact suma”, a spus Kelemen Hunor, adăugând „în cursul lunii octombrie. Spre sfârşitul lunii octombrie. Da, vrem să dezbatem proiectul de buget în noiembrie în Parlament. Deci în a doua parte a lunii octombrie lucrurile vor fi mai aproape de fi clarificate”.