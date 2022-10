Vor fi probleme mari în această iarnă în Bucureşti cu facturile la încălzire?

Cât ar putea ajunge să plătească bucureștenii pentru încălzire, în iarna aceasta?

Facturile plătite de locuitorii din Capitală atunci când caloriferele vor începe să se încălzească ar putea fi mult mai mari, în acest sezon rece. Motivul: preţul gigacaloriei pentru populaţie a fost majorat, începând cu data de 1 aprilie, la 330 de lei fără TVA, de la 143 de lei, cât era până la acel moment.

Astfel că facturile ar putea creşte masiv în această iarnă, în funcţie de decizia pe care o va lua Primăria Capitalei în legătură cu subvenţia.

Dacă în precedentul sezon rece, se plătea circa 150 de lei pentru încălzire pentru o garsonieră, acum totul ar putea ajunge la circa 350 de lei. În cazul unui apartament de două camere, încălzirea ar putea costa circa 700 de lei, iar pentru un apartament cu trei camere, ea va trece de 1.000 de lei.

Prețul real al gigacaloriei este de 860 de lei, diferența fiind plătită de primărie. Anterior, şeful ELCEN transmitea că preţul gigacaloriei se va majora iarna aceasta, dacă va creşte şi preţul gazelor.

În cazul în care Primăria condusă de Nicuşor Dan va micşora subvenţia, preţul gigacaloriei pentru populaţiei s-ar putea iarăşi mări.

Nicuşor Dan, la începutul lui septembrie: Dacă nu se întâmplă ceva extraordinar, nu se pune problema să modificăm tarifele

Totuşi, în urmă cu o lună de zile, edilul general al Capitalei spune că gigacaloria pentru populaţie nu ar trebui să se scumpească în această iarnă la nivelul Bucureştiului.

„Legat de preţul pentru iarna asta, noua ordonanţă de urgenţă plafonează şi pentru sistemele centralizate ale localităţilor. Dacă nu se întâmplă ceva extraordinar, nu se pune problema să modificăm tarifele.

Problema este, din nou, a fluxului de numerar. Pentru că statul decontează după un timp şi trebuie să avem o sumă de bani cu care să plătim, pentru ca statul să poată să ne deconteze ulterior”, a spus Nicuşor Dan.

Primăria Capitalei şi datoriile la Termoenergetica

Declaraţia venea în contextul unei discuţii privind datoriile pe care Primăria Generală a Capitalei le are la Termoenergetica. Municipalitatea va achita datoria de circa 220 milioane de lei pe care o are la Termoenergetica până la finalul acestui an. Totuşi, mai există şi datorii din trecut, care se ridică deja la aproximativ 600 milioane de lei. Pentru acestea, Nicuşor Dan a explicat că a fost cerut ajutorul Guvernului.

„Există în momentul de faţă o datorie care este de aproximativ 220 de milioane lei – a Primăriei Municipiului Bucureşti către Termoenergetica. În zilele următoare o să reducem această datorie la aproximativ 140 de milioane de lei, pentru că primim în datele de 5, 6, 7, 8 ale fiecărei luni cotele defalcate din impozit pe venit.

Până la sfârşitul acestui an o să fim la zero cu ceea ce datorăm noi Termoenergeticii. Suntem exact în situaţia de anul trecut, 2021 – primul an în care am plătit integral cât aveam de plătit subvenţie pe termie, adică diferenţa dintre cât costă şi cât plătesc bucureştenii”, spunea Nicuşor Dan pe 8 septembrie.

Nicuşor Dan a explicat, la acel moment, şi de ce se acumulează astfel de datorii în fiecare an. Primăria Capitalei primeşte facturile pentru luna noiembrie abia în ianuarie, iar la începutul anului sunt „dificultăţi mari” în a plăti aceste facturi şi astfel se acumulează datorii de până la 400-500 de milioane de lei. Ele sunt apoi plătite în lunile următoare, când facturile scad.