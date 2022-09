Este anunţul momentului venit de la Guvern pentru toată România!

Ce se va întâmpla la iarnă în casele românilor? Anunţ clar de la Guvern. Trebuie să ajungem la această temperatură

Ce le recomandă autorităţile oamenilor atunci când vine vorba despre încălzirea locuinţelor? Totul s-a întâmplat joi seară, în conferinţă susţinută după şedinţa de Guvern de la Palatul Victoria.

Dan Drăgan, secretar de stat în Ministerul Energiei, a transmis că românii ar trebui menţină în case o temperatură de circa 19-20 de grade Celsius. „Economisirea resurselor, indiferent că sunt energetice sau de altă natură, cred că este o responsabilitate a noastră a tuturor faţă de natură, faţă de resursele pe care le avem la dispoziţie”, a indicat oficialul.

El spune că această temperatură depinde totuşi de mai mulţi factori, spre exemplu dacă există copii în casă care sunt răciţi la acest moment. Secretarul de stat a adăugat că trebuie păstrat un echilibru între nevoile personale şi nevoia de a economisi resursele pe care le avem la dispoziţie.

Românii, îndemnaţi deja de autorităţi să treacă la economisire în acest sezon rece!

„În luna august nu ştiu dacă am măsurat temperatura în birou, dar vă pot asigura că am folosit aerisirea naturală, am avut geamul deschis, deoarece nu folosesc foarte mult aerul condiţionat ca persoană, deoarece am nişte probleme medicale.

Acasă folosim o temperatură care să asigure un nivel confortabil şi decent pentru cei mici şi, totodată, pentru a reuşi să economisim resursele pe care le avem la la dispoziţie. Economisirea resurselor, indiferent că sunt energetice sau de altă natură, cred că este o responsabilitate a noastră a tuturor faţă de natură, faţă de resursele pe care le avem la dispoziţie.

Vă pot spune că am termostate şi cred o temperatură potrivită este în jurul valorii de 19-20 de grade. Depinde cu siguranţă şi de temperatura exterioară, şi de momentul în care copiii pot fi răciţi sau nu. Depinde de câţiva factori. (…)

(E nevoie) să păstrăm un echilibru între nevoile noastre şi nevoia de a fi atenţi cu mediul, dar şi cu prezervarea resurselor pe care le avem la dispoziţie”, a declarat, joi, secretarul de stat în Ministerul Energiei Dan Drăgan.