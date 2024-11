Câți bani puteți economisi la plata facturilor dacă folosiți o aerotermă

Câți bani puteți economisi la plata facturilor dacă folosiți o aerotermă? Dacă știți cum să utilizați o aerotermă, puteți economisi sume importante în această iarnă. Pe măsură ce temperaturile încep să scadă de la o zi la alta, începe și acea perioada din an în care facturile la energie explodează.

Explicația e simplă: aprindem lumina mai devreme și folosim diverse aparate pentru a încălzi casa. Puteți economisi bani cu încălzirea locuinței menținând termostatul setat la o temperatură mai mică, dar, de asemenea, puteți face economii și dacă folosiți o aerotermă, potrivit Cnet.

Cât de mult poți economisi?

Costurile energiei reprezintă cea mai mare preocupare în lunile mai reci, așa că mulți americani se întreabă dacă folosirea unei areroterme nu îi va ajuta să facă mici economii.

Deși există multe variabile, inclusiv prețurile regionale la energie, tipul de energie, clima, dimensiunea casei și temperatura țintă, Cnet a luat în calcul medii naționale pentru a afla răspunsul. Astfel, susține că se pot economisi câteva sute, până la 1.000 de dolari, când casa este încălzită cu o aerotermă.

Cât de scumpă este o aerotermă?

Costul unei aeroterme depinde de tipul de încălzire oferit, inclusiv de dimensiunea și puterea acestuia. Un aparat mic poate fi achiziționat la prețuri de 20 USD, în timp ce o aerotermă mai mare poate ajunge până la 300 USD, în funcție de model și de capacitatea de încălzire.

Aerotermele mai mari acoperă o suprafață mai mare și sunt mai eficiente, dar au și un preț pe măsură. Cnet recomandă să luați în considerare eficiența energetică. Acest lucru este dificil atunci când vine vorba de aeroterme deoarece acestea nu sunt evaluate de programul EnergyStar al Agenției pentru Protecția Mediului.

Apoi, americanii trebuie să ia în calcul tarifele la energie electrică ale statului în care locuiesc. Acestea vor stabili cât timp poate fi lăsată să meargă aeroterma.

Ce aerotermă recomandă specialiștii?

Cei mai mulți oameni sunt familiarizați cu aspiratoarele Dyson și cu instrumentul de coafură Dyson Airwrap – dar și Dyson Hot+Cool merită încercat. Funcționează atât ca aerotermă, cât și ca ventilator, cu mai multe opțiuni de setare pentru fiecare.

Dacă îl folosiți ca aerotermă, puteți alege între modurile Focused și Diffused, primul dintre care vizează o zonă mică (cum ar fi picioarele reci!), în timp ce cel din urmă răspândește aerul cald în întreaga cameră. Vara, există setări de răcire directă și briză blândă.

În loc să se bazeze pe lame, care sunt greu de curățat, această aerotermă este realizată din plăci ceramice, care funcționează rapid pentru a încălzi sau răci lucrurile.

Dacă doriți să acoperiți întreaga cameră, aparatul are și un temporizator încorporat, care poate fi programat să funționeze până la nouă ore. În plus, nu e nevoie să te ridici de pe canapea. Aeroterma are o telecomandă inclusă care permite să controlezi totul de la distanță.