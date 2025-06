Regulă pentru cei care au aer condiționat. Termostatele inteligente excelează, de la modificări automate, la actualizări ușoare ale aplicațiilor, chiar când nu sunteți acasă. Aceste recomandări vă vor pregăti pentru canicula care se anunță în aceste zile.

1. Setați încălzirea „acasă” la 20 de grade Celsius

Verificați programul de vară în setările aplicației (cum ar fi aplicația Ecobee sau aplicația Google Home sau Apple Home) și utilizați opțiunile de programare pentru a seta temperatura din timpul zilei – când toată lumea va fi acasă – la 24-25 de grade Celsius. Acest lucru este suficient pentru a menține casa mai rece, fără a se supraîncălzi sau a risipi energie.

Dacă vă place căldura și vreți o ușoară briză deschizând ferestrele, puteți mări setările până la 28 de grade Celsius pentru a economisi mai mulți bani. Dar când temperaturile exterioare încep să crească mult peste 28 de grade Celsius, închideți ferestrele pentru a nu dilua aerul rece.

Unele orașe din SUA au reglementări care indică faptul că termostatele nu pot fi setate peste o anumită temperatură. De obicei, fac acest lucru pentru a împiedica proprietarii să riște sănătatea persoanelor în vârstă sau a animalelor de companie, scrie CNET.

2. Setați încălzirea „plecat/adormit” la 27 până la 30 de grade Celsius

Regulă pentru cei care au aer condiționat. Când toată lumea este plecată din casă sau doarme, setați declanșatorul de temperatură la o temperatură între 27 până la 30 grade Celsius, în funcție de ceea ce vi se pare mai confortabil. Temperaturile mai scăzute sunt de obicei mai bune atunci când dormiți, în timp ce casa poate suporta de obicei temperaturi mai ridicate atunci când toată lumea este plecată.

Pentru mulți, a adormi pe căldură pare ceva greu de atins. De aceea, ar trebui să folosiți așternuturi pentru vară și să deschideți o fereastră când temperaturile scad. Încercați să evitați instalarea ventilatoarelor rotative în interior sau a unor soluții similare, deoarece acestea pot crește factura de electricitate.

3. Activați modul Eco

Majoritatea termostatelor inteligente are un mod Eco sau un mod recomandat pentru a economisi cât mai mulți bani. Ecobee are chiar și un mod Eco Plus care ajustează răcirea în funcție de consumul local de energie electrică în orele de vârf pentru a economisi mai multă energie.

Activați aceste moduri și aplicați-le setărilor termostatului pentru a vedea sugestiile lor. Termostatele Nest, de exemplu, au o pictogramă cu o frunză verde care arată exact când începeți să economisiți.

De obicei, modurile Eco sunt cea mai bună modalitate de a economisi bani la facturi. Termostatul Google Nest Gen 4, de exemplu, setează de obicei modul eco „menținere” la 27 de grade Celsius pe tot parcursul zilei și poate fi ajustat de acolo.

4. Creați un mod de vacanță

Dacă termostatul inteligent acceptă un mod de vacanță sau un mod alternativ, configurează-l astfel încât acest program alternativ să fie pregătit pentru călătoriile de vară. Dacă vreți să fie mai răcoare în timpul zilei decât setările modului complet plecat pentru a nu suferi animalele de companie și plantele, maximizați economiile ignorând fluctuațiile de temperatură.

Dacă nu e nimeni acasă și ești sigur că locuința poate rezista la orice, închide jaluzelele și oprește complet aerul condiționat.

5. Mută ​​senzorul satelit într-o cameră comună

Termostatele inteligente foarte noi vin adesea cu un senzor de temperatură satelit sau vă permit să cumpărați unul ca o opțiune suplimentară. Acest lucru permite termostatului să ia decizii de răcire pe baza unei locații diferite, dincolo de instalarea termostatului, adesea centralizat.

Mare atenție la această metodă, deoarece v-ar putea costa mai mulți bani pe termen lung. Pentru a economisi bani, puteți muta senzorul în cea mai răcoroasă cameră, cum ar fi un dormitor.