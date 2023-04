Experții în Feng Shui au dezvăluit metoda prin care oamenii își pot găsi locul potrivit pentru a-și păstra banii, astfel încât să aibă parte de mai multă prosperitate.

Unde este cel mai bine să îți depozitezi banii?

În primul rând, trebuie să trasezi o hartă a locuinței, după care să marchezi locurile în care sunt ușile și pereții. Apoi, trebuie să privești spre ușa de la intrare și să tragi o linie într-un unghi de 45 de grade de la ușa din față până la zona în care ușa se deschide și de la balamale.

Astfel, vei descoperi care este punctul maxim de energie din casa ta. Acesta va fi în partea în care linia trasată se va intersecta cu peretele.

Potrivit experților în Feng Shui, din acel punct trebuie să găsești cel mai apropiat colț, iar acela este locul în care trebuie neapărat să îți păstrezi banii pentru a avea prosperitate și noroc financiar.

Atenție însă! Banii trebuie așezați mai întâi într-o cutie metalică, care trebuie să fie undeva la vedere, eventual pe o etajeră sau pe o masă.

Plantele pe care este bine să le ai în casă

Un studiu din 2017, publicat în International Journal of Built Environment and Sustainability, a demonstrat că plantele de apartament au beneficii psihologice, dar și fiziologice, asupra oamenilor. În plus, există numeroase plante despre care se spune că sunt aducătoare de noroc.

Deși nu este demonstrat științific, unele culturi cred că anumite plante sporesc norocul în varii domenii ale vieții. Aceste credințe provin din diverse culturi moderne, precum și de la civilizații mai vechi, cum ar fi civilizația greacă. Iată care sunt plantele de apartament care pot aduce noroc.

Iasomia atrage câștigurile financiare

Așa cum parfumul iasomiei îi atrage pe oameni, și florile acestei plante, de obicei albe in formă de stea, se bănuiește că atrag dragostea și câștigurile financiare ale celor care le aduc în case

Busuiocul aduce noroc în casă, mai ales dacă este sfințit

Busuiocul este o plantă aromatică, folosită mai ales în bucătăria mediteraneană. Pe lângă gustul aparte pe care îl aduce preparatelor, busuiocul are nenumărate beneficii asupra sănătăţii datorită conţinutului mare de vitamine şi minerale.

Crenguțele de busuioc, verzi sau uscate, aduc noroc în casă, purifică aerul și sunt păstrate cu grijă de creștini, la icoane. Busuiocul se folosește la rugăciuni și cu el se stropește agheasma.