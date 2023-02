Răspunsul este undeva între 3 și 5 milioane de dolari, potrivit unui număr 553 de investitori din întreaga lume care și-au împărtășit opiniile într-un sondaj recent MLIV Pulse. Aproximativ o treime dintre investitori au spus că suma necesară, care ar trebui economisită, este de 3 milioane de dolari, o altă treime afirmând că suma necesară ar fi 5 milioane de dolari, potrivit Bloomberg.

Nu e de mirare că mulți viitori pensionari se întreabă ce va fi în 2024

Majoritatea respondenților sunt optimiști și spun că se vor apropia de obiectivul lor de pensionare, încheind anul 2023 cu un sold de economii pentru pensii mai mare decât la sfârșitul lui 2022. Anul trecut, inflația și creșterea costurilor de îndatorare au afectat acțiunile și, din moment ce prețurile obligațiunilor au scăzut și ele, iar contul mediu de pensionare din SUA 401(k) a scăzut cu 20% în planurile la care Vanguard Group deține evidența, scrie The Business Standard.

„Nu e de mirare că mulți viitori pensionari se întreabă ce va fi anul viitor”, spune Christine Benz, șefa de la finanțe personale și planificare de pensionare a companiei Morningstar.

„În timp ce inflația pare să scadă, aceasta poate crește fondurile pe care o persoană trebuie să le aibă la pensie”, spune ea.

Perspective incerte

Această incertitudine reflectă și perspectivele economice, profiturile corporative fiind și ele în scădere, pe lângă riscul unei recesiuni. Nu este clar dacă câștigurile din contul mediu 401(k) va proveni din investiții sau din contribuții. Acțiunile tehnologice precum Apple Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Alphabet Inc. și Meta Platforms Inc. au condus la portofolii de investiții foarte concentrate. Aceste acțiuni au început anul cu o creștere destul de bună, după un 2022 dezastruos.

Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre investitorii chestionați în sondajul realizat de MLIV Pulse se așteaptă ca noii lideri de piață să înlocuiască marile companii tehnologice, ca factori ai performanței bursiere din SUA, în următorii trei ani. Majoritatea investitorilor nu își ajustează planurile de pensie, în ciuda perspectivelor economice incerte și a pierderilor recente din conturi. Aproximativ 56% dintre cei care au răspuns la sondaj au spus că își mențin planurile de pensionare. Aproximativ 8% au spus că se gândesc să nu se pensioneze niciodată.