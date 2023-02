Atunci când a fost întrebată în legătură cu discuțiile din România cu privire la majorările de taxe pentru companiile străine, Kathleen Kavalec a răspuns că Guvernul de la Bucureşti ar trebui să fie clar, consecvent și transparent.

”Noii investitori, pe măsură ce vin, caută predictibilitate, stabilitate şi transparenţă în modul în care sunt gestionate sistemele, inclusiv sistemele fiscale, statul de drept, accesul la instanţe pentru litigii.

Deci, atunci când apar probleme care sugerează că nu există predictibilitate sau stabilitate în sistemele fiscale sau în sistemele juridice, companiile vor întoarce uneori spatele României. Deci este foarte important ca guvernul să fie clar, consecvent, transparent în sisteme dacă doreşte să păstreze investitorii americani”, a concluzionat diplomatul american pentru Digi24.

Multe companii americane sunt interesate să investească în România

Ambasadorul SUA la București a adăugat că există un mare interes din partea companiilor americane pentru investiţiile în România şi că sunt multe companii din SUA în România.

Potrivit acesteia, companiile americane au contribuit la crearea a peste 100.000 de locuri de muncă în România şi volumul anual schimburilor comerciale este de peste 5 miliarde de dolari.

”Ca ambasador al SUA, împreună cu Ambasada SUA, o parte din rolul nostru este să pledăm pentru acest tip de abordare şi să ne implicăm atunci când vedem că sunt probleme si asta este cu siguranţă ceva ce intenţionez să fac cât sunt aici”, a mai spus Kathleen Kavalec, potrivit digi24.ro.

Cele trei priorităţi cheie ale noului ambasador SUA în România

Noul ambasador al SUA la Bucureşti a explicat şi ce priorităţi are în timpul mandatului său.

„După cum văd eu, am trei priorități cheie aici. Prima este securitatea și am vorbit despre asta. Vreau să susțin și să consolidez ceea ce este deja un parteneriat foarte puternic între România și Statele Unite.

A doua este domeniul economiei, comerțului și investițiilor. Aș vrea să văd și mai multe companii care vin și investesc în România și mai multe schimburi comerciale între țările noastre. Aș dori să văd că energia este o mare parte din asta și este deja, prin acordul pentru Cernavodă.

Și apoi al treilea domeniu este consolidarea democrației, iar asta se leagă de primele două, pentru că o democrație puternică și sănătoasă, cu stat de drept, cu protecție pentru mass-media liberă este esențială pentru ca restul sistemului să funcționeze bine. O democrație nu poate reuși dacă nu are transparență, dacă nu are stat de drept, dacă nu are acces la mass-media liberă.

Așa că voi continua să susțin programele pe care Ambasada SUA le desfășoară în sprijinul libertății presei, în sprijinul statului de drept, cooperării în domeniul aplicării legii, cooperării în activitățile anticorupție. Acestea vor continua să fie o mare parte a agendei noastre.

Şi bineînţeles, schimburile la nivelul oamenilor, în toate aceste domenii, lucru pe care aştept cu nerăbdare să îl susţin”, a declarat Kathleen Kavalec.