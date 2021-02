Raluca Turcan spune că degeaba s-a vorbit de creșteri cu 40% a pensiilor din România, dacă până acum nu au fost trecute încă toate pensiile în format electronic pentru recalculare. Mai mult, aproximativ 250.000 de români încă primesc pensiile în format letric, adică dosarele lor sunt în continuare fizice, cu șină și nu au fost introduse în format electronic.

Pensiile, recalculate într-un an, un an și jumătate spune Raluca Turcan

“Este o perioadă dificilă și din nefericire s-au acumulat câteva probleme cronice în marile probleme publice. S-a vorbit mult despre reforme și s-a făcut foarte puțin. Anul 2021 poate să fie un an în care să demarezi niște lucruri care să readucă la matcă niște sisteme care au obligația să fie mult mai aproape de oameni.

Partea de Muncă, Protecție Socială și Ocupare aș adăuga eu, acoperă o sferă extrem de largă și câteva sisteme publice foarte importante: Sistemul Public de Pensii, Sistemul de salarizare publică, Sistemul de beneficii și servicii sociale și sistemul de ocupare și piață a Muncii. Pentru a avea bani pentru cea mai mare parte a oamenilor avem nevoie să intensificăm partea de ocupare, să susținem investițiile, să creem locuri de muncă, să fie mai bine plătite și așa vom avea bani și pentru pensii mărite și pentru salarii mai bune și pentru beneficii și servicii de asistență socială mult mai bine integrate și țintite.

Trebuie să recunoaștem că partea de pensii și salariazare este marcată de inechități profunde, care s-au accentuat în timp și nu s-au întâmplat foarte multe lucruri pe fond. Cu începutul acestui mandat am pus degetul pe niște răni pe care sper să le închidem într-o perioadă rezonabilă de timp. Nu se întâmplă minuni de azi pe mâine, însă într-un an, un an și jumătate mi-aș dori să se vadă rezultate.

De ce nu s-au mărit pensiile cu 40%

Mă refer la partea de pensii, unde s-a vorbit de majorări de pensii de 40%, dar pentru acele majorări era nevoie să se facă un prim pas și anume de evaluare a tuturor dosarelor de pensii, astfel încât, după aceea pe o formulă să poate să intre la recalculare 5 milioane de pensii.

Am demarat evaluarea acestor dosare, am început cu capacitatea existentă. Am gândit un program să suplimentăm personalul, să îmbunătățim softul și într-un an și jumătate sper să avem toate dosarele de pensii într-un format electronic care pe o lege la care lucrăm în pararel să poată să ducă la recalcularea pensiilor.

Avem un principiu pe care ni l-am asumat. Pensiile din sistemul public care, în urma recalculării ar ieși într-o sumă mai mică rămân la același nivel, iar celelalte care au nevoie de creștere le ajung din urmă. Trebuie să recunoaștem că procentul celor care vor rămâne fixe pe o perioadă de timp este foarte mic, comparativ cu cele care au nevoie de creșteri consistente. Avem 800.000 de beneficiari de pensii minime sociale. Sunt oameni care trăiesc la limita sărăciei și sunt acompaniați de 1.6 milioane de angajați care sunt plătiți cu salariul minim pe economie”, a spus ministrul Muncii, Raluca Turcan la Digifm.

Cumulul dintre pensie și salariul la stat

Raluca Turcan spune că actualul Guvern va propune un proiect de lege prin care pensia și salariul la stat nu vor mai putea fi cumulate.

“În viziunea Ministerului Muncii și Protecției Sociale considerăm că atâta timp cât optezi să lucrezi la stat, mai ales dacă poți să optezi să ieși la pensie la o vârstă mai înaintată, să nu cumulezi și pensie și salariu. E un principiu corect, pe care oamenii îl așteaptă. Noi vom propune un astfel de proiect de lege pe care sperăm să îl punem cât mai repede în practică”, a mai spus Raluca Turcan joi.