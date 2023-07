Așadar, specialiștii de la „Future of Life” au subliniat că în lume există aproximativ 13.000 de arme nucleare, distribuite inegal între nouă state. Unele dintre ele sunt de sute de ori mai puternice decât cele care au distrus Hiroshima și Nagasaki, iar folosirea a doar câteva sute ar putea lăsa populația Pământului decimată de o iarnă nucleară.

„La aproape optzeci de ani de la introducerea lor, riscurile pe care le prezintă armele nucleare sunt mai mari ca niciodată, iar noile cercetări arată că impactul este chiar mai grav decât s-a estimat anterior”, a subliniat Future of Life.

În primul rând, institutul a prezentat care vor fi primele ținte, în cazul unui război nuclear. Când una dinte părți lansează rachetele nucleare, cealaltă parte le detectează şi lansează şi ei înainte de impact, potrivit specialiștilor.

„Submarine americane lansează rachete balistice din vestul Norvegiei lovind Rusia după aproximativ 10 minute. Iar cele ruseşti, lansate din nordul Canadei, încep să lovească Statele Unite câteva minute mai târziu. Primele lovituri sunt atacuri cu impulsuri electromagnetice de mare altitudine care prăjesc electronicele şi reţelele de electricitate creând un puls electromagnetic de zeci de mii de volţi per metru.

Următoarele lovituri au ca ţintă centrele de comandă şi control precum şi instalaţiile pentru lansarea rachetelor nucleare.Rachetele balistice intercontinentale lansate de la sol au nevoie de o jumătate de oră pentru a-şi atinge ţinta. Marile orașe sunt țintite pentru că dețin unități militare, dar şi pentru a preveni revenirea economică a inamicului după război. Unele rachete de croazieră ajung la ţintă după o jumătate de oră”, au subliniat specialiștii de la institut.

Mai apoi, Future of Life a amintit de faptul că bomba atomică de la Hiroshima a provocat o adevărată furtună de foc. Totuși, bombele cu hidrogen din ziua de azi sunt cu mult mai puternice.

„Fiecare impact creează o minge de foc la fel de fierbinte precum centrul Soarelui, urmat de un nor ciupercă radioactiv. Aceste explozii intense vaporizează oamenii din apropiere şi mai departe provoacă incendii şi orbire. Apoi expansiunea mingii de foc provoacă un val de explozie care distruge clădirile, spulberându-le pe cele din apropiere. UK şi Franţa deţin capabilități nucleare şi sunt obligate de către articolul 5 al NATO să apere SUA, deci Rusia le loveşte şi pe ele.

Furtuni de foc înghit multe orașe unde vânturi puternice ațâță flăcările care aprind orice poate arde, topind sticla şi unele metale şi transformând asfaltul într-un lichid fierbinte inflamabil. Dar explozia, pulsul electromagnetic şi radiațiile nu sunt cele mai rele lucruri, ci iarna nucleară, fiind provocată de fumul de carbon negru de la furtunile nucleare.

Bomba atomică de la Hiroshima a provocat o asemenea furtună de foc, dar bombele cu hidrogen din ziua de azi sunt cu mult mai puternice. Un oraş mare precum Moscova, cu aproape 50 de ori mai mulţi locuitori, poate provoca mult mai mult fum. O furtună de foc trimite nori de fum negru în stratosfera cu mult deasupra oricăror nori de ploaie care altfel ar curăţa fumul, dar acest fum este încălzit de lumina Soarelui, ridicându-l ca un balon cu aer cald timp de o decadă”, arată Future of Life.

O lucrare ştiinţifică realizată recent estimează că peste 5 miliarde de oameni ar putea să moară de foame, în urma unui astfel de conflict.

„Fluxurile de aer de la mare altitudine sunt atât de rapide încât durează doar câteva zile ca fumul să se răspândească în cea mai mare parte din emisfera nordică. Între timp, Pământul ajunge la temperaturi de îngheț, chiar şi în timpul verii. Terenurile din Kansas se răcesc cu până la 20 de grade Celsius sau 40 de grade Fahrenheit. Alte regiuni se răcesc cu aproape dublu.

O recentă lucrare ştiinţifică estimează că peste 5 miliarde de oameni ar putea să moară de foame, inclusiv în jur de 99% dintre cei din SUA, Europa, Rusia şi China. Evident că nu ştim câţi oameni vor supraviețui unui război nuclear. Dar dacă este câtuși de puţin aşa cum cred oamenii de știință atunci nu există câștigători, ci numai învinși”, arată simularea grafică realizată de specialiştii de la Future Life Institute”, a conchis institutul.

How would a nuclear war between Russia and the U.S. affect you? Who would survive?

Watch and share our most realistic nuclear war simulation yet: pic.twitter.com/VHnCLKCJEY

— Future of Life Institute (@FLIxrisk) June 29, 2023