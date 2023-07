În locuința lui Evgheni Prigojin a fost găsit un document înrămat care pare să stipuleze termenii constituției fondatoare a Grupului Wagner.

Documentul a fost semnat pe data de 1 mai 2014 de către Evgheni Prigojin în calitate de director al Grupului Wagner, respectiv fondatorul său, și de către Dmitri Utkin, în calitate de comandant, potrivit informațiilor postate pe contul de Twitter ChrisO_wiki.

Potrivit sursei citate anterior, directorul are următoarele obligații:

La polul opus, comandantul are următoarele obligații:

Vă amintim că, cu ceva timp în urmă, palatul din Sankt Petersburg al lui Evgheni Prigojin a fost percheziționat recent Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (Federal Security Service – FSB).

Potrivit ziarului rus Izvestia, în locuința sa au fost găsite:

⚡️Russian media publish footage from searches in the mansion and office of Yevgeny Prigozhin, which were carried out by the security forces.

— War Monitor (@WarMonitors) July 5, 2023