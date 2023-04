Internetul a luat foc în România după ce Liviu Dragnea şi-a deschis un canal de YouTube unde prezintă reţete culinare.

Sorin Grindeanu nu este deloc străin de pasiunea lui Liviu Dragnea pentru gătit

Sorin Grindeanu, actual vicepremier ministru al Transporturilor şi fost prim-ministru în perioada când Liviu Dragnea conducea PSD, îndepărtat apoi din funcţie tot în urma unei decizii susţinute de Dragnea, a comentat schimbarea de „carieră” a fostului preşedinte PSD.

Grindeanu spune că era la curent cu această pasiune a lui Liviu Dragnea şi chiar a avut ocazia să guste din preparatele gătite de acesta, adăugând că Dragnea este un bucătar bun,

„Nu aveam cum să nu văd miştoul de pe internet. Chiar dacă nu am văzut emisiunea respectivă, am văzut după aceea şi am primit foarte multe…

Să ştiţi că eu ştiam că are această latură, această componentă”, a declarat sâmbătă Sorin Grindeanu, invitat la emisiunea „Insider Politic” de la Prima TV.

Întrebat de către realizatorul emisiunii dacă Liviu Dragnea a gătit vreodată pentru el, Sorin Grindeanu a recunoscut că da, afirmând apoi că fostului preşedinte PSD îi place să gătească şi este un bucătar bun.

Liviu Dragnea este ca şi terminat în politică?!

Pe de altă parte, Sorin Grindeanu este de părere că Liviu Dragnea nu mai are un viitor pe scena politică din România, însă ar putea avea succes pe YouTube cu acest nou canal dedicat pasiunii pentru bucătărie.

Vicepremierul PSD a mai fost întrebat dacă Liviu Dragnea a redevenit între timp membru al Partidului Social Democrat. Răspunsul lui Sorin Grindeanu a fost unul foarte tăios: „Nu, din câte ştiu, nu şi nici nu-mi doresc acest lucru!”

Sorin Grindeanu a mai comentat şi pe marginea rupturii dintre el şi Dragnea, pe vremea când Grindeanu este prim-ministru. El spune că „scânteia” care a aprins disputa dintre el şi preşedintele PSD, la acea vreme, a fost adoptarea Ordonanţei 14, care abroga controversata OUG 13.

Mircea Badea, despre Liviu Dragnea: Nu m-aș fi așteptat la așa ceva

Au fost multe comentarii în spaţiul public la adresa canalului de YouTube al lui Liviu Dragnea.

Celebrul realizator TV Mircea Badea a recunoscut că nu se aştepta la o asemenea mutare, însă, până la urmă, „spectacolul lumii excede cu mult imaginația”.

„Nu m-aș fi așteptat la așa ceva. Dar până la urmă, spectacolul lumii excede cu mult imaginația. Cred că domnul Dragnea s-a ghidat și după faptul că, în România, de mare succes sunt toate emisiunile cu bucătari.

M-o fi auzit și pe mine că mereu spun asta și a zis: „pot și eu!” Mesajul lui era să mâncăm hrană curată. Spune că morcovul are beneficii pentru sănătate. Era și o vorbă cu… „unde intră morcovul”.

Dar poate dacă este tăiat așa, cum îl taie Dragnea, e mai sănătos, nu știu ce să spun. Totuși vedeți cumva că bucătarii conduc lumea? De la Jamie Oliver, până la Prigojin, bucătarul lui Putin. Eu știu ce să spun?… ”, a declarat Mircea Badea la Antena 3, în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.