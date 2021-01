Cunoscutul medic american, Anthony Fauci, avertizează asupra noului COVID. Autoritatile americane ar trebui sa se astepte la ce este mai rau in legatura cu noua tulpina a coronavirusului. Aceasta declarație a fost făcută de Anthony Fauci în urmă cu o zi. El a spus că noul COVID produce mai multe daune, inclusiv decese, susține ziare.com

“Trebuie se ne asumam acum ca (versiunea) care circula in special in Marea Britanie are o crestere a virulentei, in special puterea virusului de a produce mai multe daune, inclusiv deces”, a spus directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase, intr-o emisiune la postul de televiziune CBS.

Rata a mortalitatii cu 30% mai mare.

El a comentat noile descoperiri conform carora noua forma a virusului, originara din Marea Britanie, are o rata a mortalitatii cu 30% mai mare. Sunt vizate persoanele de peste 60 de ani, comparativ cu tulpina initiala.

“Este o crestere semnificativa”, a precizat Fauci.

“Vream sa analizam si noi datele, dar avem toate motivele sa le credem”, a afirmat el in legatura cu autoritatile britanice.

Fauci spune adevărul despre tulpinile din Africa de Sud

In privinta unei tulpini diferite care provine din Africa de Sud, Fauci a spus ca vaccinurile par sa fie mai putin eficiente impotriva acesteia “in unele cazuri”.

In acelasi timp, dr. Deborah Birx a facut dezvaluiri in legatura cu atitudinea administratiei precedente fata de izbucnirea epidemiei. Ea e fosta coordonatoare a campaniei impotriva coronavirusului in cadrul Casei Albe conduse de Donald Trump.

“Au fost oameni la Casa Alba care credeau cu certitudine ca este vorba de o farsa”, a declarat Deborah Birx tot la CBS. “Informatiile erau confuze la inceput”, a precizat ea.

“Toata lumea a facut interpretari pe baza a ce stia”, a adaugat ea.

S-a gandit la demisie

Deborah Birx, devenita celebra pentru tacerea ei in timpul unei conferinte de presa incoerente din aprilie 2020. Atunci, Dionald Trump a sugerat folosirea inalbitorului ca tratament impotriva COVID1-9. Ea a spus ca s-a gandit “mereu” sa isi dea demisia din acest grup de lucru disfunctional.

“De ce ai vrea sa treci prin asa ceva in fiecare zi?”, a declarat ea.

“A trebuit sa ma intreb in fiecare dimineata: Este ceva ce cred ca pot sa fac care sa ajute la combaterea pandemiei? Si m-am intrebat asta si in fiecare noapte”, a adaugat Deborah Birx, care a afirmat in decembrie ca intentioneaza sa se retraga.