Pandemia de coronavirus nu este singura problemă care lovește crunt țara noastră. În această perioadă, ar putea să intre în vigoare și o stare de calamitate, din cauza unei anomalii meteorologice ce produce secetă.

Stare de calamitate în România!

În România ar putea fi declarată stare de calamitate, din cauza unei anomalii meteorologice ce va duce la o secetă cumplită, până la Paște.

Jumatatea nordica a Oceanului Atlantic estestiri impartita in doua. Partea de nord este mai rece decat media, Acest fenomen apare dupa perioade cu ciclogeneza intensa, asa cum a fost perioada iernii. Temperatura mai scazuta a apei favorizeaza aparitia conditiilor anticiclonale in zona Marii Britanii.

Acestea ar fi de ajutor pentru vremea din regiunea noastra, daca temperatura Marii Mediterane ar fi ceva mai crescuta decat este acum.

Partea de sud este mai calda decat media, in urma blocajului din timpul iernii. Din pacate, si aceasta situatie ne-ar ajuta, insa acest ajutor depinde de regimul de presiune din Marea Mediterana.

In prima harta (distribuita de cei de la Severe Weather), temperatura apei in zona Marii Mediterane apare in apropierea mediei datorita compararii cu valori de temperatura mai recente (1982-2010).

In cazul in care folosim o medie mai veche (1971-2000), adaugata in imaginea nr 2, putem observa temperatura scazuta a apei si in zona Marii Mediterane.

S-a aflat și care vor fi efectele asupra țării noastre. In perioada urmatoare, ne asteptam la o perioada secetoasa, care va tine cel putin pana la Paste. Efectul acesteia asupra agriculturii va fi unul foarte puternic, in conditiile in care, in jumatatea de Est a Romaniei, seceta este deja extrema.

Vestile rele nu se opresc aici. Circulatia anticiclonilor mobili inspre Sud-Estul Europei va aduce un interval cu nopti reci (11-12 Aprilie), in care temperatura noptii se va apropia de 0 grade, urmata de o coborare de aer polar (14-15 Aprilie).

Acestea vor pune probleme prin alternanta cald/rece, putand cauza probleme de sanatate” au explicat specialiștii, despre anomalia meteorologică.